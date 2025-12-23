火馬飛騰迎2026 心道法師墨寶倡以德轉運新春指南

（記者陳志仁／新北報導）2026丙午馬年將至，象徵熾熱能量與快速變動的「火馬」奔騰而來；靈鷲山開山住持心道法師歲末親題新春墨寶「火馬飛騰，德旺科祿權」，以德行為核心指引，期勉世人在動盪時代安住身心、以利他精神開創未來，共同迎向光明的2026年。

圖／靈鷲山龍樹學員手拿2026年春聯墨寶，祝福大家馬年平安。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山佛教教團表示，春聯所傳遞的不僅是賀歲祝福，更是一份「德行共好」的正能量；即日起於靈鷲山無生道場、聖山寺、福城、寂光寺、全台各地講堂與分院，以及宜蘭喜互惠超市免費提供民眾索取，數量有限，送完為止。

以德啟動好運 迎接馬年新局

放眼當前國際情勢，地緣政治衝突升溫、通膨壓力未解，加上科技與產業結構快速重整，社會充滿變數與焦慮；心道法師指出，火馬年的能量強烈，人心更需回到覺性與德性，才能在動盪中穩住方向，強調「德性絕非空談，須透過日常實踐積累善行。」

心道法師說，實踐德行可分三個層次，第一、從破除執著妄念做起，延續蛇年「脫殼自在」的精神，放下過度算計與猜疑，以真誠面對他人，重建信任；第二、主動化解衝突，將彼此視為生命共同體，讓互助成為良性循環；第三、從「四給」─給人希望、給人方便、給人歡喜、給人信心做起，讓利他成為習慣。

墨寶中，特別將「德旺」置於「科祿權」之前；心道法師直指，寓意清楚而直接，點出現代社會容易被名利與權勢所牽動，忽略德行才是一切的根本。如果沒有德性，再亮眼的外在都可能讓社會落入混亂的「灰色地帶」。

靈鷲山佛教教團也補充，春聯右下角印有象徵地、水、火、風、空的五輪塔圖樣，寓意化解五種災難，祈願轉厄為安；並以環保紙張與大豆油墨印製，實踐心道法師長年倡議的「靈性生態」理念，讓賀歲同時成為守護地球的一份力量。

