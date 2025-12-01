火龍果達人李家陽 蒐集培育450種火龍果

南加居民李家陽，前後院培育種植450多個品種的火龍果。思念家鄉味道激發的業餘愛好，讓這位洛杉磯大都會交通局的土木工程師，將手中的「天方夜譚」玩成了真實版。

李家陽五年前跟火龍果結緣。「我媽媽也是綠手指，小時候家裡一直都種火龍果」，李家陽說，他從馬來西亞來美國20多年，幾乎吃遍所有能夠在超市買到的火龍果，卻一直感覺如白開水，淡然無味。失望之餘，也讓他更想念家鄉和媽媽的火龍果味道。

「自己試著種，但沒有更好渠道，只能從華資超市的火龍果裡取種子。」李家陽說，2020年新冠疫情期間，居家避疫足不出戶，因此想種火龍果；一來自給自足，二來創造和三個孩子的歡樂時光。

一個偶然機會，李家陽在離家半小時的西米谷（Simi Valley），認識來自秘魯的八旬老人Edgar Valdivia。熟悉之後，才知道Valdivia是全美有名的火龍果種植專家。老人從20多年前就開始「玩」火龍果，當年和一幫同好遠從洪都拉斯和南美不同國家，引進許多稀有的火龍果枝條，精心培育、嫁接和種植，其園中種植的火龍果，不少是幾十年的原生老樹。

一個發燒友，一個老專家。經不住李家陽隔三差五的登門求教，兩人很快成為「忘年交」。 Valdivia將很多培育多年的珍稀品種枝條交給李家陽，希望手中幾十年的研究成果，繼續有人發揚光大。

李家陽說，他和太太及家人都喜歡吃火龍果，但一直以為火龍果只有白肉和紅肉，「Valdivia給我打開火龍果世界的大門」，他說，認識這位老人後，他才知道火龍果有這麼多的品種和口味，也才知道全美有這麼多的火龍果發燒友，光是在臉書和Instagram活躍的，就超過2萬人，大開眼界。

短短幾個月，李家陽收集的火龍果增加到近30個不同品種，又短短幾個月，再增加到超過100個品種，他在每一個枝條標注不同火龍果品種的名字，小心翼翼分別種植到不同盆中，從種植菜鳥變成火龍果收藏家。

但這才剛剛開始，李家陽說，他當時和太太及孩子們住在聖費南度谷的兩房一廳公寓中，只有一個很小陽台。他把種滿火龍果的100多個桶放在陽台上，越來越多的桶，最後不得不延伸到客廳和廚房。在太太支持下，全家終於在2023年搬到北嶺的獨立屋，有自己的院子，200多品種有很快占領後院。搬入新家短短兩年，他種植、收藏和嫁接新成的火龍果品種，竟已超過450種，在全美屈指可數。

