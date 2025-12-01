灰熊禁區怪物現身！周志豪32分17板 締造歐尼爾級數據

（記者許皓庭／綜合報導）灰熊今（1）日作客國王，靠著華裔加拿大籍中鋒周志豪在禁區全面接管比賽，最終以 115：107 上演逆轉勝。周志豪此役僅 29 分鐘就攻下生涯新高 32 分，外加 17 籃板與 5 次阻攻，不但完成本季第三度「雙十」，更以高達 8 成的命中率寫下歐尼爾（Shaquille O’Neal）之後首見的罕見紀錄，成為全場焦點。

灰熊缺少主將莫蘭特（Ja Morant），一度在前三節落後 83：87，但在最後一節打出氣勢，團隊拉出 14：2 攻勢。國王追到 101：99 時，周志豪連得 6 分穩住陣腳，讓比賽風向完全倒向灰熊。他全場 20 投 16 中的高效率表現，讓他成功刷新個人生涯最佳成績。

本季周志豪因休賽期間動左腳踝手術而延後報到，直到 11 月中旬才回到場上。此役之前，他 7 場比賽最高得分為 21 分，本場強勢演出也讓灰熊收下客場四連勝與近期三連勝。其統治力不僅帶動球隊氣勢，數據更讓他成為歐尼爾後首位能以至少 80% 命中率完成「32 分、17 籃板、5 火鍋」的球員。

灰熊其他球員方面，斯賓塞（Cam Spencer）貢獻 16 分，威爾斯（Jaylen Wells）拿下 15 分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）與卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）各有 13 分進帳。國王陣中則由德羅森（DeMar DeRozan）攻下 23 分、蒙克（Malik Monk）得到 21 分，拉文（Zach LaVine）加入 19 分火力。

根據《Statmuse》資料，周志豪本場「20 投 16 中、32 分、17 籃板、5 阻攻」的超規格內容已寫下難得一見的歷史級數據。以禁區破壞力與效率而言，他無疑是本場比賽最大功臣，也讓灰熊在少了莫蘭特的情況下依舊維持競爭力。

