灰熊禁區怪物現身！周志豪32分17板 締造歐尼爾級數據
（記者許皓庭／綜合報導）灰熊今（1）日作客國王，靠著華裔加拿大籍中鋒周志豪在禁區全面接管比賽，最終以 115：107 上演逆轉勝。周志豪此役僅 29 分鐘就攻下生涯新高 32 分，外加 17 籃板與 5 次阻攻，不但完成本季第三度「雙十」，更以高達 8 成的命中率寫下歐尼爾（Shaquille O’Neal）之後首見的罕見紀錄，成為全場焦點。
灰熊缺少主將莫蘭特（Ja Morant），一度在前三節落後 83：87，但在最後一節打出氣勢，團隊拉出 14：2 攻勢。國王追到 101：99 時，周志豪連得 6 分穩住陣腳，讓比賽風向完全倒向灰熊。他全場 20 投 16 中的高效率表現，讓他成功刷新個人生涯最佳成績。
本季周志豪因休賽期間動左腳踝手術而延後報到，直到 11 月中旬才回到場上。此役之前，他 7 場比賽最高得分為 21 分，本場強勢演出也讓灰熊收下客場四連勝與近期三連勝。其統治力不僅帶動球隊氣勢，數據更讓他成為歐尼爾後首位能以至少 80% 命中率完成「32 分、17 籃板、5 火鍋」的球員。
灰熊其他球員方面，斯賓塞（Cam Spencer）貢獻 16 分，威爾斯（Jaylen Wells）拿下 15 分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）與卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）各有 13 分進帳。國王陣中則由德羅森（DeMar DeRozan）攻下 23 分、蒙克（Malik Monk）得到 21 分，拉文（Zach LaVine）加入 19 分火力。
根據《Statmuse》資料，周志豪本場「20 投 16 中、32 分、17 籃板、5 阻攻」的超規格內容已寫下難得一見的歷史級數據。以禁區破壞力與效率而言，他無疑是本場比賽最大功臣，也讓灰熊在少了莫蘭特的情況下依舊維持競爭力。
其他人也在看
NBA／20投16中！周志豪砍生涯新高32分 締造歐尼爾後最狂紀錄
灰熊1日作客國王，終場115：107拿下逆轉勝，華裔加拿大籍中鋒周志豪不但攻下生涯新高32分，還附帶17籃板、5阻攻，成為傳奇球星「俠客」歐尼爾（Shaqir O'Neal）後，首位球員能在8成命中率下，還締造如此恐怖的成績。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
字母哥達生涯2萬1千分里程碑！發豪語要取代詹皇成歷史得分王
體育中心／丁泰祥 報導公鹿隊大當家字母哥Giannis Antetokounmpo，在禮拜天主場116:99擊敗籃網隊的比賽，攻下了29分，也讓再過5天講滿31歲的字母哥，成為NBA史上第6年輕達到生涯2萬1千分里程碑的球員，但他並不以此自滿，甚至發下豪語，退休前要取代詹皇成為聯盟歷史得分王。FTV Sports ・ 2 小時前
NBA/雷霆奪12連勝！SGA連93場轟20分 破61年來神紀錄
雷霆今（1日）客場靠「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下26分、5助攻，終場以123比115力克拓荒者，豪取12連勝，而SGA的連續得分也創下紀錄。中天新聞網 ・ 5 小時前
NBA》湖人7連勝但總教練仍有不滿 要避免領先太多感到乏味
儘管LeBron James今天因為腳踝傷勢未能出賽，但洛杉磯湖人還是在Luka Doncic與Austin Reaves聯手57分15助攻表現帶領下，在主場以133比121擊敗紐奧良鵜鶘，奪下7連勝。TSNA ・ 1 小時前
40歲詹皇本季只能再缺席3場！不然這個「史上第一紀錄」即將中斷
體育中心／王人瑞報導湖人隊看板球星詹姆斯（LeBron James）明天在主場對鵜鶘的比賽，有可能因為左腳傷勢的緣故不出賽，這樣一來他想要繼續入選「年度最佳陣容」，將面臨至少出賽65場的要求，有可能會在這季中斷。FTV Sports ・ 1 天前
NBA》避免「背靠背」出賽？「詹皇」因左腿傷勢管理 今主場戰鵜鶘高掛免戰牌
根據《ESPN》報導指出，洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James，因左腿傷勢管理緣故，將缺席緯來體育台 ・ 9 小時前
NBA/缺陣2場回來了！杜蘭特砍25分 一紀錄超車名人堂傳奇
因家務事缺席兩場比賽的火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）今歸隊就貢獻25分、6籃板，率隊以129比101大勝爵士，而杜蘭特此役生涯進球數創下紀錄，躍居至NBA史上第11人。中天新聞網 ・ 3 小時前
金塊「小丑」命中率百分百！ 26分10助攻9籃板準大三元射日成功
體育中心／綜合報導金塊MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）今天命中率百分百，繳出26分10助攻9籃板的準大三元成績，率隊以130比112大勝太陽。FTV Sports ・ 1 天前
NBA/巴特勒24分準大三元擊退鵜鶘 延續一不敗紀錄
勇士30日在主場迎戰西區墊底的鵜鶘，雙方上演三分球「打鐵大戰」，最終勇士在吉巴特勒（Jimmy Butler III）攻下24分、10助攻、8籃板的準大三元表現帶領下，以104比96擊敗對手。巴特勒也延續本季加盟勇士以來的一項特殊紀錄。中天新聞網 ・ 1 天前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 20 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮許瑋甯、現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
WBC/押山本由伸對決最難纏韓國 和田一浩：今永投中華隊
2026年WBC世界棒球經典賽日本武士隊將拚衛冕，首要任務就是在小組賽出線，昔日日職重砲手和田一浩近日受訪時就提到，應該要派出今永昇太擔任首戰面對中華隊的先發投手，山本由伸則是預定在對韓國隊的比賽先發登板。中天新聞網 ・ 3 小時前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 2 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前