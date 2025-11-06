灰熊退役球衣名將持毒遭逮 恐面臨2項藥物指控

前NBA球員Tony Allen持毒遭逮捕。圖／翻攝自X@NBA

前NBA球員 Tony Allen 於美國時間5日，在阿肯色州波音塞特郡（Poinsett County）因毒品指控遭逮捕，這位曼菲斯灰熊「Core Four」核心時期的重要成員，如今再度因法律問題登上新聞版面。

根據當地警方報告，43 歲的 Allen 被控兩項毒品持有罪。當時他乘坐他人駕駛的汽車，於距離曼菲斯約 80 公里的 555 號州際公路上被警方攔查。警方在 Allen 身上發現一包乾燥植物，經鑑定為大麻；隨後在車內香菸盒中又查出白色粉末，經確認為古柯鹼。

Allen 2004 年自奧克拉荷馬州立大學畢業後，由波士頓塞爾提克隊選中。他於 2011 年至 2017 年期間效力於灰熊隊，是球隊「鐵血防守」時代的象徵人物之一，曾多次入選年度防守隊伍，生涯後期則短暫效力於紐奧良鵜鶘。

這並非 Allen 近期唯一的法律糾紛。2023 年 8 月，他在涉及NBA健康保險詐欺案中認罪，隨後被判處社區服務與三年緩刑。儘管如此，他對灰熊球迷而言仍是傳奇人物之一。灰熊於今年 3 月為他舉行 9 號球衣退休儀式，成為「Core Four」中第三位獲此榮耀者，前兩位為 Marc Gasol 與 Zach Randolph，第四位成員 Mike Conley 目前仍效力於明尼蘇達灰狼。



