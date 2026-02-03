灰熊難得一見 北極生活有驚有險

在阿拉斯加北坡，灰熊日常生活罕見曝光，這次掌鏡的不是人類，正是灰熊當起攝影師。科學家為12隻灰熊裝上影像項圈，從牠們第一視角拍下生活片段：有時躺在草地上，還有享受漿果或捕食馴鹿的畫面，甚至記錄到牠們偶遇狼群的驚險瞬間。科學家表示，這項計畫總計將讓36隻灰熊當攝影師，以了解北極灰熊如何在極端環境中生存。

打鬧嬉戲、享受漿果，甚至連與狼群正面相遇的緊張時刻，也全被拍下來，這些罕見畫面，其實背後掌鏡的是。

華盛頓州立大學研究員 文森特：「我們的實地研究是在2025年正式展開，當時我們為12隻不同的灰熊，裝上攝影項圈，同時也採集樣本。」

在偏遠的阿拉斯加北坡，研究團隊讓灰熊當攝影師，紀錄日常生活。這些灰熊生活在被山脈和北冰洋環繞的苔原，樹木稀少，也沒有鮭魚可吃增加脂肪，因此體型比其他區域的灰熊小，體重約130到160公斤。

華盛頓州立大學研究員 文森特：「我們想了解北極地區的灰熊是如何，在這樣極端的環境中維持生存，在這個特殊的環境中，能量來源其實非常有限，這些熊一年最多有8個月在冬眠，所以牠們能夠攝取足夠食物，累積足夠脂肪的時間窗口非常短，才能撐過那段時期。」

研究團隊給灰熊配戴的項圈，最多可錄17小時，因此拍攝設定特別謹慎。春夏期間，每10分鐘拍一次，每段4到6秒；秋季日照時間短，相機無夜視功能，拍攝頻率則調整成5分鐘1次。

華盛頓州立大學研究員 文森特：「這樣做是為了觀察幾個關鍵時期，例如春到夏，以及夏到秋的變化。」

預計未來兩年，將再為24隻灰熊戴上項圈，持續累積更多的影像與樣本資料。

