灰狼無人擋 傷兵多成隱憂

西區上周表現最強勢的球隊，絕對是單周4戰全勝的灰狼，儘管「蟻人」愛德華茲始終帶著腳傷出賽，卻在上周場均可拿29.9分、5.3籃板、5.0助攻與1.4抄截優異成績；老鷹則在上周毅然決定把昔日招牌球星崔楊送走。

灰狼上周兩度擊敗熱火，再輕鬆解決巫師與騎士，關鍵除了愛德華茲強大且穩定的進攻火力，包含蘭道爾、戈貝爾、麥克丹尼爾斯及迪文森佐其餘先發五人表現也很出色，灰狼攻守兩端的優異表現，幾乎是到無人可擋地步。

不過這支強大的灰狼，最麻煩的問題還是傷痛，因為愛德華茲上周幾乎每場都處出賽存疑狀態，但他還是咬牙帶傷上陣，其餘主力也都傷不得，畢竟灰狼本月接下來3周幾乎每周都要出賽4場，繁重的賽程將考驗球員健康。

在「小丑」約基奇膝傷至少缺席1個月，瓦蘭丘納斯也因腿傷缺陣1個月後，金塊的戰績並未因此一落千丈，主要就是布勞與阿隆戈登傷癒復出，賈瑪莫瑞表現也很強勢，只是內線高度問題依舊無解，金塊只能繼續撐著。

就在7日這天，老鷹決定把生涯前8季都在隊中效力的崔楊，交易到巫師換回麥科倫與基斯普特，老鷹如此「無情」的原因，無非就是看到就算崔楊本季幾乎都在受傷，老鷹卻在傑倫強生領軍下，依舊打出不錯的戰績。

崔楊先前傷癒回歸就讓老鷹苦吞5連敗，老鷹自然不想繼續跟崔楊耗時間，隨即跟巫師完成2026年NBA第1筆交易，對本季戰績10勝27敗、排在東區第14的巫師來說，這筆交易只算可有可無，因為他們早已準備擺爛。