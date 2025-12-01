灰狼一哥歸位！艾德華茲爆砍32分 創隊史紀錄
（記者許皓庭／綜合報導）灰狼主將艾德華茲（Anthony Edwards）今日對上馬刺再度展現領袖身手，全場攻下 32 分，帶領球隊在第四節打出關鍵逆轉，以 125 比 112 收下勝利。這場比賽同時讓他完成生涯第 102 場「單場至少 30 分」的成績，正式寫下隊史新紀錄，成為灰狼 30 分以上場次最多的球員。
艾德華茲進入 NBA 已邁入第六季，近年穩固球隊核心地位，他今日出賽 36 分鐘，投籃 18 中 13，外線 6 投 4 中，罰球全數命中，繳出 32 分、6 助攻與 3 籃板，效率極高。儘管灰狼前三節仍落後 4 分，但末節迅速拉開節奏，以 36 比 19 的猛烈攻勢重新掌控比賽。
團隊火力是灰狼能在第四節徹底反超的主因。全場比賽灰狼投進 17 記三分球，並送出 35 次助攻，在外線與球權分享上明顯優於馬刺；反觀對手僅投進 8 記外線、17 次助攻，攻勢相對受限。
除了艾德華茲的關鍵演出，藍道（Julius Randle）同樣扮演重要角色，拿下 22 分、12 助攻與 6 籃板的全能數據；迪文琴佐（Donte DiVincenzo）得到 18 分，里德（Naz Reid）貢獻 15 分、5 籃板，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也有 13 分入帳，灰狼共有五人得分上雙，展現團隊穩定火力。
這場勝利讓灰狼戰績提升至 12 勝 8 敗，在西區排名第六，與前段班球隊差距仍在可追範圍內。目前灰狼領先太陽 0.5 場、領先勇士 1.5 場，落後馬刺 1.5 場，距離金塊與火箭約 2.5 場差距。
灰狼接下來的比賽將轉往客場，預計於美東時間 12 月 2 日晚間對上紐奧良鵜鶘。球隊目前狀態良好，也將持續朝更高的西區排名目標邁進。
Ant shines in the Timberwolves win!
32 PTS
6 AST
4 3PM
MIN inches closer to the top 5 in the West. pic.twitter.com/zstKiLivBT
— NBA (@NBA) December 1, 2025
更多引新聞報導
灰熊禁區怪物現身！周志豪32分17板 締造歐尼爾級數據
春水堂衛生疏失爆發！「清潔劑誤當茶水」門市停業遭法辦
其他人也在看
NBA／20投16中！周志豪砍生涯新高32分 締造歐尼爾後最狂紀錄
灰熊1日作客國王，終場115：107拿下逆轉勝，華裔加拿大籍中鋒周志豪不但攻下生涯新高32分，還附帶17籃板、5阻攻，成為傳奇球星「俠客」歐尼爾（Shaqir O'Neal）後，首位球員能在8成命中率下，還締造如此恐怖的成績。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
字母哥達生涯2萬1千分里程碑！發豪語要取代詹皇成歷史得分王
體育中心／丁泰祥 報導公鹿隊大當家字母哥Giannis Antetokounmpo，在禮拜天主場116:99擊敗籃網隊的比賽，攻下了29分，也讓再過5天講滿31歲的字母哥，成為NBA史上第6年輕達到生涯2萬1千分里程碑的球員，但他並不以此自滿，甚至發下豪語，退休前要取代詹皇成為聯盟歷史得分王。FTV Sports ・ 3 小時前
NBA/雷霆奪12連勝！SGA連93場轟20分 破61年來神紀錄
雷霆今（1日）客場靠「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下26分、5助攻，終場以123比115力克拓荒者，豪取12連勝，而SGA的連續得分也創下紀錄。中天新聞網 ・ 6 小時前
NBA》湖人7連勝但總教練仍有不滿 要避免領先太多感到乏味
儘管LeBron James今天因為腳踝傷勢未能出賽，但洛杉磯湖人還是在Luka Doncic與Austin Reaves聯手57分15助攻表現帶領下，在主場以133比121擊敗紐奧良鵜鶘，奪下7連勝。TSNA ・ 2 小時前
40歲詹皇本季只能再缺席3場！不然這個「史上第一紀錄」即將中斷
體育中心／王人瑞報導湖人隊看板球星詹姆斯（LeBron James）明天在主場對鵜鶘的比賽，有可能因為左腳傷勢的緣故不出賽，這樣一來他想要繼續入選「年度最佳陣容」，將面臨至少出賽65場的要求，有可能會在這季中斷。FTV Sports ・ 1 天前
NBA》避免「背靠背」出賽？「詹皇」因左腿傷勢管理 今主場戰鵜鶘高掛免戰牌
根據《ESPN》報導指出，洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James，因左腿傷勢管理緣故，將缺席緯來體育台 ・ 10 小時前
NBA/缺陣2場回來了！杜蘭特砍25分 一紀錄超車名人堂傳奇
因家務事缺席兩場比賽的火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）今歸隊就貢獻25分、6籃板，率隊以129比101大勝爵士，而杜蘭特此役生涯進球數創下紀錄，躍居至NBA史上第11人。中天新聞網 ・ 4 小時前
金塊「小丑」命中率百分百！ 26分10助攻9籃板準大三元射日成功
體育中心／綜合報導金塊MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）今天命中率百分百，繳出26分10助攻9籃板的準大三元成績，率隊以130比112大勝太陽。FTV Sports ・ 1 天前
NBA/巴特勒24分準大三元擊退鵜鶘 延續一不敗紀錄
勇士30日在主場迎戰西區墊底的鵜鶘，雙方上演三分球「打鐵大戰」，最終勇士在吉巴特勒（Jimmy Butler III）攻下24分、10助攻、8籃板的準大三元表現帶領下，以104比96擊敗對手。巴特勒也延續本季加盟勇士以來的一項特殊紀錄。中天新聞網 ・ 1 天前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 21 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
淡江大橋帶進人氣！八里台北港跨區買盤悄悄湧入 麗寶集團百億佈局卡位 ｜房價狙擊手
位於新北市八里的台北港特定區，近年因整體開發、街廓新穎與重大建設陸續到位，成為北台灣少見兼具水岸景觀與產業動能的生活圈，然而交通、產業與重劃同步發展，使區域逐漸擺脫過往的邊陲印象，根據實價資料，八里與台北港特定區近十年房價價格幾乎翻倍，而台北港特定區漲幅超過七成，甚至超越八里全區。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前