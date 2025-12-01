灰狼一哥歸位！艾德華茲爆砍32分 創隊史紀錄

（記者許皓庭／綜合報導）灰狼主將艾德華茲（Anthony Edwards）今日對上馬刺再度展現領袖身手，全場攻下 32 分，帶領球隊在第四節打出關鍵逆轉，以 125 比 112 收下勝利。這場比賽同時讓他完成生涯第 102 場「單場至少 30 分」的成績，正式寫下隊史新紀錄，成為灰狼 30 分以上場次最多的球員。

圖／灰狼主將艾德華茲（Anthony Edwards）今日對上馬刺全場攻下 32 分，帶領球隊在第四節打出關鍵逆轉，以 125 比 112 收下勝利。（翻攝 Minnesota Timberwolves X）

艾德華茲進入 NBA 已邁入第六季，近年穩固球隊核心地位，他今日出賽 36 分鐘，投籃 18 中 13，外線 6 投 4 中，罰球全數命中，繳出 32 分、6 助攻與 3 籃板，效率極高。儘管灰狼前三節仍落後 4 分，但末節迅速拉開節奏，以 36 比 19 的猛烈攻勢重新掌控比賽。

團隊火力是灰狼能在第四節徹底反超的主因。全場比賽灰狼投進 17 記三分球，並送出 35 次助攻，在外線與球權分享上明顯優於馬刺；反觀對手僅投進 8 記外線、17 次助攻，攻勢相對受限。

除了艾德華茲的關鍵演出，藍道（Julius Randle）同樣扮演重要角色，拿下 22 分、12 助攻與 6 籃板的全能數據；迪文琴佐（Donte DiVincenzo）得到 18 分，里德（Naz Reid）貢獻 15 分、5 籃板，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也有 13 分入帳，灰狼共有五人得分上雙，展現團隊穩定火力。

這場勝利讓灰狼戰績提升至 12 勝 8 敗，在西區排名第六，與前段班球隊差距仍在可追範圍內。目前灰狼領先太陽 0.5 場、領先勇士 1.5 場，落後馬刺 1.5 場，距離金塊與火箭約 2.5 場差距。

灰狼接下來的比賽將轉往客場，預計於美東時間 12 月 2 日晚間對上紐奧良鵜鶘。球隊目前狀態良好，也將持續朝更高的西區排名目標邁進。

