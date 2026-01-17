「灰狼」直升機首度護送ICBM 美核武護衛新骨幹

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「Defence Blog」14日報導，美空軍首次出動MH-139A「灰狼」直升機，執行「義勇兵3型」洲際彈道飛彈車隊護送任務，朝「初始作戰能力」（IOC）邁進，並將逐步取代UH-1N通用直升機，成美國核武護衛新骨幹。

美空軍新聞稿指出，第40直升機中隊2架MH-139A「灰狼」直升機，8日執行核武護送任務，長達6小時任務過程不需中途加油，成功護送由維修與裝甲維安車輛組成的車隊，往返於蒙大拿州馬姆斯壯空軍基地（Malmstrom AFB）以東100多哩（約161公里）的發射設施，展現卓越飛行性能。

廣告 廣告

報導指出，「灰狼」將逐步取代服役逾50年的UH-1N。「灰狼」的速度比UH-1N提升近50%，且可搭載2倍兵員，並整合先進的前視紅外線（FLIR）感測器與防禦系統。美空軍規劃由其擔綱蒙大拿州、懷俄明州及北達科他州等廣闊飛彈陣地的指管支援、護航與戰術反應任務，縮短部隊應對偏遠陣地突發狀況的反應時間，提高重要戰略資產的防護能力。

美空軍表示，本次任務不僅促進新機型與地面部隊、基地設施的磨合，更累積寶貴的實戰部署經驗，對全球打擊司令部（AFGSC）推動核武維安現代化至關重要，也為未來與新一代洲際彈道飛彈「哨兵」（LGM-35A Sentinel）的整合奠定堅實基礎。

美空軍首次出動「灰狼」直升機，護送「義勇兵3型」洲際彈道飛彈車隊。（取自美國空軍網站）

「灰狼」的速度、酬載力、感測能力與生存性均有所提升，將逐步取代服役逾50年舊型機。（取自美國空軍網站）