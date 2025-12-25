灰色脅迫至登島作戰 美戰爭部列中國武統台灣4方案

（中央社記者鍾佑貞華盛頓24日專電）美戰爭部「中國軍力報告」指出，若北京認定有必要，可能考慮對台發動低於戰爭門檻的脅迫行動、聯合登島作戰等4武統方案。報告評估，前者成敗取決於台灣抵抗意志，後者風險高，但也是迫台統一最具決定性的可能選項。

美國戰爭部23日發布「提交國會的年度報告：中國軍事與安全發展」，並於「中國迫使台灣統一的軍事選項」一節中指出，北京持續修訂多種以武力實現統一的軍事方案。過去一年中，解放軍進行了一系列行動，演練了這些選項的關鍵要素，包括封鎖重要港口、打擊海陸目標，以及反制潛在美軍介入的演習。

報告指出，一旦中國領導人認定必須採取軍事行動，可能考量4種軍事方案，包括：

●低於戰爭門檻的脅迫行動

北京可能正在考慮試圖透過將不斷升級的軍事壓力與其他國家力量要素結合，迫使台灣屈服，從而實現統一。中國可以在針對台灣的有限軍事行動中，運用一系列破壞性、懲罰性和致命性的軍事手段，並與經濟、資訊與外交施壓相互配合。

相關行動可能包括網路攻擊、電子攻擊或對台灣的政治、軍事和通訊基礎設施進行傳統打擊，以製造恐慌，削弱民眾對台灣自衛能力的信心。目標是迫使台灣政府依照北京的條件展開統一談判。

北京可能認為，這種方式的成本低於以傳統軍事行動奪取全島。然而，這類行動的成功與否將高度取決於台灣的韌性、抵抗中國脅迫的決心，以及美國和其他國家提供的外部支持。此外，這種策略缺乏直接軍事行動的決定性效果，對北京而言也存在嚴重缺點。

●聯合火力打擊行動

中國可能使用精準導引飛彈和空襲打擊關鍵政府和軍事目標，包括空軍基地、雷達站、飛彈、太空和通訊設施，以削弱台灣防禦能力，癱瘓其軍事和政治領導層，或動搖民眾的抵抗決心。

在聯合火力打擊行動中，解放軍可能會利用自身的「情報、監測與偵察」（ISR）能力進行戰損評估，為遠程火力打擊提供支持，但由於這類行動需要複雜的跨軍種協調，解放軍可能難以在短時間內完成這項任務，因此無法及時提出再次打擊的建議。

雖然解放軍已進行聯合行動演習，但聯合火力打擊行動需要解放軍各軍種和作戰部隊進行密切協調，而解放軍在有效協調多軍種打擊方面可能面臨挑戰。

●聯合封鎖行動

中國可能採取海上和空中封鎖，切斷台灣的關鍵進口，並部署空軍和海軍力量，進行數週或數月的封鎖行動，同時發動飛彈攻勢，也可能占領台灣的離島，以迫使台灣進行談判或投降。

中國也可能同時進行電子戰、網路攻擊和資訊作戰，以進一步孤立和削弱台灣，同時掌控國際社會對衝突的敘事。

●聯合登島作戰

對台灣進行兩棲登陸作戰將涉及對台灣發動高度複雜的三維立體作戰，涉及多項精密協調的行動。其目標是突破台灣沿岸防禦，建立灘頭堡，使解放軍得以集結足夠戰力，奪取關鍵目標或領土，最終實現統一。

大規模兩棲登陸作戰對解放軍而言將是最複雜、最困難的軍事行動之一，需要解放軍取得並維持海空優勢，及迅速集結和維持兵力。這種做法對中國而言是巨大的風險，但同時也是迫使台灣統一最具決定性的潛在方案。

雖然北京可能更傾向於採取不那麼激烈的方案，但它正在為聯合登島作戰做準備，並可能最終認定這是迫使台灣統一的唯一審慎選項。

美方目前還不清楚北京是否已評估其他統一方案的可行性，但隨著其他方案的選擇空間受到限制，聯合登島作戰的決定性優勢可能會使其成為越來越有吸引力的選項。（編輯：田瑞華）1141225