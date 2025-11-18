灰色襲擾升級？軍系立委揭：陸船關AIS識別、禁限制區下錨

自去年金廈水域執法事故後，中共公務船與民間船隻，闖入我國禁限制水域已常態化，也對海上執法形成更強烈挑戰。(圖／海巡署)

台灣所面臨的海上灰色地帶襲擾，似乎又更加嚴峻。軍系立委近期在國會指稱，金門一帶的禁限制水域，已經常態性被陸籍商船和漁船闖入，對方甚至直接下錨停泊，或是關閉辨識資訊。而美國智庫CSIS，近期的報告內容，也不謀而合。專家認為，這除了反映出海上民兵的威脅與日俱增，態勢更可能走向由中共執法單位，實質改變我國海域的管轄權。

自去年金廈水域執法事故後，中共公務船與民間船隻，闖入我國禁限制水域已常態化，也對海上執法形成更強烈挑戰。(圖／海巡署)

自去年2/14金廈水域執法事件以來，中國漁船持續頻繁地闖入金門禁限制水域。不過行動態樣，近來似乎出現改變。

海軍司令出身的國民黨立委陳永康，月初於立法院質詢國防部長顧立雄時，指出當日(11/3)早上八時許，就有15條中國商船在禁限制水域；更有30條船隻因關閉AIS而無法辨識。

對於這類行為，單看船舶資訊系統顯示為灰色，仍並不足以斷定敵意，關鍵仍在於「動作是否反常」。中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，以往大陸商船有時快速穿越禁限制水域以縮短航線，但近期出現「關AIS且在近海長時間停泊」的態樣，明顯超出過去的常態，須以更高層級的策略因應。

依照兩岸人民關係條例規定，陸籍船隻未經許可不得進入禁限制水域，違反規定我國海巡有權直接扣船。然而，立委陳永康指出，現在這些船隻不僅強闖，更出現直接下錨、停泊一到兩天的案例；甚至關閉船舶識別系統（AIS），隱匿身分。

海軍司令出身的國民黨立委陳永康指出，金門周遭禁限制水域，不但出現更多陸籍船隻，甚至發生多起關閉AIS船舶識別、隱匿身分的案例。(圖／交通部航港局臺灣海域船舶動態資訊網)

社團法人安全台灣學會理事長楊太源指出，這些關閉AIS的船隻，可能會在關閉後更換船名，一條船可以掛很多船名，基本上這些很可能就是中國的海上民兵船。而國軍在金門駐軍沒有司法權和執法身份，只能在後方做警戒，無法衝到前線。

事實上，美國智庫CSIS也在十月下旬，提出相近觀點，指出中共正以系統性做法，把大量偽裝為民用的船隻，用於台灣周邊執行灰色襲擾，這些船隻可能是中國海上民兵船。CSIS的報告同時列出三大判斷指標：船隻超過三分之一時間待在解放軍演習區域，卻只有不到一成時間出現在漁區；長期在捕魚熱點外徘徊卻毫無相應動作；以及在演習區域內或附近，發生船舶辨識訊號異常，都是可疑狀況。報告更宣稱，經過演習區域、漁區、航行區等種種資料比對，去年在台灣周邊的陸籍船隻，有209艘符合上述至少一項條件。

國防院戰略資源所所長蘇紫雲先從裝備面解析，表示其他國家漁船都會使用FRP材質等降低重量和油耗，而由國家出資造船、更使用鋼殼就是有軍事目的。他也提到，90年代期間中共曾有類似做法，用「萬船齊發模式」包圍金門島，反映出政治意圖，現在只是變成比較慢性。

揭仲則認為真正威脅還在後面，這種行為在釣魚台和澎湖附近海域都曾出現，當我國海巡要執法時，可能會遭到中共公務船攔阻；而中共公務船同時藉機對這些船隻展開實質執法，意圖讓台灣在金門禁限制水域的有效管轄事實，趨於空洞化。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，狀況若持續加劇，可能衍生為當我國海巡要執法時，遭到中共公務船加以攔阻，同時藉機對陸籍船隻展開實質執法，意圖讓台灣在金門禁限制水域的有效管轄事實，趨於空洞化。圖為澎湖海巡隊遏止中國大陸海警船侵擾我國船隻作業。(圖／海巡署)

而在2025年，這類威脅態樣也正從金馬澎外島再向外延伸。楊太源指出，當海巡驅趕進入禁限制水域的中國漁民時，中國海警就會壓進來，常常在東沙島12海里外繞圈，通常會待約24小時。

面對這種「慢性模糊」的壓力，我國海巡與沿海防衛單位承受的不只是技術與人力負荷，更有司法與戰術上的兩難。一旦疲於奔命，擦槍走火的可能性也會增加。

蘇紫雲強調，台灣基於兩岸特殊關係考量，靠近中國大陸一側稱為禁限制水域而非領海，是政治基礎的互信與善意，但北京當局卻刻意模糊這一點。楊太源也指出，現在兩岸雙邊缺乏溝通，又處在關係相對不好的時候，所以中共就策動船隻一路近迫，順勢逐漸否定了我國禁限制水域的存在。

當灰色襲擾成為常態，單靠偶發性的驅離或示警，恐怕難以逆轉既成態勢。從金門到澎湖、再向外島與近海延伸的威脅輪廓，提醒我國需從戰術升級到戰略佈局：既要守住執法線，也要在情資、技術與國際協同上補強，才能在不觸發更大衝突的前提下，維護海域主權與國家安全。

