灰頭土臉 印度人造雨抗霾害？

印度首都新德里霾害嚴重，政府(28號)在市區上空進行人造雨，試圖藉此清除空氣中的有毒汙染物，但專家直言，這是 治標不治本，唯有嚴格立法，針對工業、交通及建築等各類 空汙排放源，徹底減量，才是改善空氣品質的根本之道。

市區一片霧濛濛，印度新德里地區，空氣汙染嚴重，根據瑞士空氣品質監測資料庫，IQAir，今年稍早發布的報告，在全球10個空氣汙染最嚴重的城市中，印度就占了6個，新德里更是其中之最。

民眾 拉爾：「如果下雨的話，空氣汙染會有什麼區別嗎，其實區別不會太大，但是至少能暫時抑制灰塵和汙染物。」

廣告 廣告

飛機升空，釋出能誘發人工造雨的 碘化銀 和 氯化鈉化合物。但因大氣溼度不到20%，因此無法誘發降雨。當局表示，會在條件允許時，再次嘗試。卻被專家批評，用人造雨來對抗空汙，只是 治標不治本。

科學與環境中心執行長 蘿伊喬杜麗：「如果你試圖人工造雨，即使它成功了 效果也相當有限，空氣汙染會在幾小時到幾天內 ，就又恢復了。」

新德里的空氣品質，每年入冬後，都會更加惡化。 汙染源來自鄰近省分的農民焚燒田地，由於氣溫下降，導致煙霧 與車輛及工業排放的廢氣 混合滯留，因此，新德里空氣汙染的程度經常超標，高達 世衛組織安全標準 的20倍。

遊客 甘德希：「(空汙嚴重)確實如此，你能感覺到眼睛和呼吸都受到影響，也能感受到鼻塞。」

為了抑制霧霾，新德里當局 已祭出多項措施，包括禁止建築施工、限制使用柴油發電機，並動用灑水車、及噴灑水霧的防霾槍等。

民眾 薩瑪維亞：「早上或每次出門，我們的眼睛都會感到灼痛，而且你真的能感覺到，空氣中氧氣越來越少 呼吸很困難，我們每天都因此面臨各種不同的疾病。」

來到印度鄰國，巴基斯坦，這裡也是全球空汙最嚴重的國家之一，第2大城 拉合爾，往往是情況最嚴重的地區。

民眾 侯賽因：「霧霾正在危害我們的孩子，和我們的健康，我們需要戴口罩，並遵守政府的預防措施。」

專家指出，減緩空汙，應從源頭做起，必須推動大規模的能源轉型，包括 零碳排車輛、工業流程電氣化等。此外，也需要提升大眾運輸、和步行的便利性，才有機會 真正改善空氣品質。

更多 大愛新聞 報導：

新德里排燈節 PM2.5超標25倍以上

印度慶祝排燈節 新德里綠色爆竹解禁

