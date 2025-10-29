灰頭土臉 印度人造雨抗霾害？
印度首都新德里霾害嚴重，政府(28號)在市區上空進行人造雨，試圖藉此清除空氣中的有毒汙染物，但專家直言，這是 治標不治本，唯有嚴格立法，針對工業、交通及建築等各類 空汙排放源，徹底減量，才是改善空氣品質的根本之道。
市區一片霧濛濛，印度新德里地區，空氣汙染嚴重，根據瑞士空氣品質監測資料庫，IQAir，今年稍早發布的報告，在全球10個空氣汙染最嚴重的城市中，印度就占了6個，新德里更是其中之最。
民眾 拉爾：「如果下雨的話，空氣汙染會有什麼區別嗎，其實區別不會太大，但是至少能暫時抑制灰塵和汙染物。」
飛機升空，釋出能誘發人工造雨的 碘化銀 和 氯化鈉化合物。但因大氣溼度不到20%，因此無法誘發降雨。當局表示，會在條件允許時，再次嘗試。卻被專家批評，用人造雨來對抗空汙，只是 治標不治本。
科學與環境中心執行長 蘿伊喬杜麗：「如果你試圖人工造雨，即使它成功了 效果也相當有限，空氣汙染會在幾小時到幾天內 ，就又恢復了。」
新德里的空氣品質，每年入冬後，都會更加惡化。 汙染源來自鄰近省分的農民焚燒田地，由於氣溫下降，導致煙霧 與車輛及工業排放的廢氣 混合滯留，因此，新德里空氣汙染的程度經常超標，高達 世衛組織安全標準 的20倍。
遊客 甘德希：「(空汙嚴重)確實如此，你能感覺到眼睛和呼吸都受到影響，也能感受到鼻塞。」
為了抑制霧霾，新德里當局 已祭出多項措施，包括禁止建築施工、限制使用柴油發電機，並動用灑水車、及噴灑水霧的防霾槍等。
民眾 薩瑪維亞：「早上或每次出門，我們的眼睛都會感到灼痛，而且你真的能感覺到，空氣中氧氣越來越少 呼吸很困難，我們每天都因此面臨各種不同的疾病。」
來到印度鄰國，巴基斯坦，這裡也是全球空汙最嚴重的國家之一，第2大城 拉合爾，往往是情況最嚴重的地區。
民眾 侯賽因：「霧霾正在危害我們的孩子，和我們的健康，我們需要戴口罩，並遵守政府的預防措施。」
專家指出，減緩空汙，應從源頭做起，必須推動大規模的能源轉型，包括 零碳排車輛、工業流程電氣化等。此外，也需要提升大眾運輸、和步行的便利性，才有機會 真正改善空氣品質。
