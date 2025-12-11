「灶咖大賽」FTISLAND 又來了！明年1月登台大體育館 票價、福利一次看
【緯來新聞網】韓國人氣樂團FTISLAND頻繁來臺演出，讓他們在粉絲間的「灶咖大賽」榜上有名，他們日前才於演唱會上向粉絲承諾要當「最常來臺灣的樂團」，今宣布將於明年 1 月 24 日在臺大綜合體育館舉辦《2026 FTISLAND CONCERT‘FTSODE’in TAIPEI》。
FTISLAND明年再度來台開唱。（圖／希林國際提供）
2025年對FTISLAND而言可說是十足忙碌而充實的一年，他們多次造訪臺灣，8 月更受邀在富邦悍將主場日演出，以一曲經典的〈壞女人〉引領大巨蛋三萬多名觀眾大合唱，創造傳奇場面。FTISLAND頻繁來臺演出，主唱李洪基亦在近期臺北場演唱會上提及想更常到臺灣演出、與粉絲們見面，還誇口要當「最常來臺灣的樂團」，如今便馬上兌現諾言，於2026 年初帶來《2026 FTISLAND CONCERT‘FTSODE’in TAIPEI》，與粉絲一起開啟嶄新的一頁。
FTISLAND首度在海外舉辦FTSODE 系列演唱會。（圖／希林國際提供）
FTSODE系列演唱會自 2023 年起固定於年末登場，名稱由「FTISLAND」與「EPISODE」兩個單字組合而成，象徵將FTISLAND發行的每首歌曲視為一段段篇章，最終構築成專屬於FTISLAND的完整故事。本次FTSODE以「頒獎典禮」為主題，從海報到宣傳影片皆以典禮氛圍精心打造，日前官方更公開「邀請函」，宣布Dress Code為正裝，讓整體儀式感再度升級。值得一提的是，FTSODE過去皆僅在韓國舉行，此次則首度移師海外，除了又一次展現FTISLAND與臺灣PRIMADONNA（官方粉絲名）之間深厚的情誼。
演唱會門票將於12月20日上午11點在ibon售票網站及全臺7-11 ibon 機台開賣，演唱會票價為6580元、5580元、4880元，所有購票者皆可獲得一套臺北場限定小卡（共三張），購買6580元票價者將能參與彩排並有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買5580元則有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利。相關活動資訊請洽希林國際粉絲專頁查看。
FTISLAND演唱會票價、粉絲福利。（圖／希林國際提供）
