「灶咖天團」又要來了！空中補給合唱團明年來台開唱

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

最愛台灣的西洋「灶咖天團」空中補給合唱團（Air Supply）宣布明年1月7日再奔台登TICC開唱，攜全新巡演「空中補給50週年巡迴演唱會」，降臨台北慶樂團成軍50年生日快樂，帶領台灣樂迷重返半世紀的浪漫旋律時光。

空中補給合唱團明年1月7日再度來台開唱。（圖／全球音樂經紀有限公司 提供）

成團至今多次訪台的空中補給合唱團，堪稱是最愛的台灣的西洋「灶咖天團」，不僅是台灣演唱會史上第一組來台演出的西洋流行歌手，更創下成團至今來台開唱超過17次超級紀錄！被樂迷封為「台灣之友」的Air Supply每次訪台都創下銷售佳績，多重記錄更無人能敵，此次再度回歸舞台，將以一首首跨越半世紀的經典金曲，與台灣歌迷共度最浪漫動人的50週年音樂夜。

廣告 廣告

歌壇屹立不搖50年的Air Supply在全球歌壇寫下傳奇經典，儘管吉他手葛拉漢羅素（Graham Russell）和主唱羅素希區考克（Russell Hitchcock）年逾70歲，對音樂創作及台上現場演出仍保持高度熱情，其「活到老唱到老」的精神也成為當今樂壇典範，回顧成軍50年近半世紀的音樂旅程，主唱羅素希區考克（Russell Hitchcock）表示：「能夠持續站在舞台上演出，最大動力來自於對音樂的熱愛、彼此長久的深厚情誼，以及一路相伴的忠實歌迷。」

空中補給合唱團是台灣演唱會史上第一組來台演出的西洋流行歌手。（圖／全球音樂經紀有限公司 提供）

Air Supply動人音樂影響無數跨世代的樂迷，每次來台開唱總吸引許多老中青歌迷齊聚一堂朝聖，對此兩位成員吉他手葛拉漢羅素（Graham Russell）和主唱羅素希區考克（Russell Hitchcock）對台灣的歌迷充滿感謝，並表示：「台灣粉絲始終以最熱情、最真摯的方式支持著 Air Supply 的音樂，不論是經典情歌的合唱聲，或是滿場觀眾的掌聲與歡呼，都讓我們深受感動。」相隔兩年再次來台演出，Air Supply透露對於臺北的著名景點跟特色美食特別喜愛，「像是之前都會特別安排時間前往台北101參觀，並享受道地小吃如牛肉麵、小籠包等，從城市氛圍、文化魅力到美食景色，都讓我們對台灣的喜愛與日俱增。」

更多FTNN新聞網報導

曾與羅志祥爆戀情！安心亞穿黑色Bra衝上台 粉絲直擊火辣互動

羅志祥唱到一半！DJ SODA只穿小背心就衝上台 全場直擊「肉貼肉親密互動」

羅志祥突二度中斷演唱會！忍不住開罵粉絲 「先回家好了」

