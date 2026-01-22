「灶咖男團」SJ再訪高雄！ 上百粉絲清晨卡位接機

高雄市 / 綜合報導

有台灣「灶咖男團」之稱的韓流不敗帝王男團「Super Junior」再訪高雄，1月23、24、25日一連3天將在巨蛋開唱，9位團員有6位包括始源、藝聲、利特、東海、厲旭以及銀赫，今(22)日下午先抵達高雄，一走進入境大廳，大批粉絲尖叫聲四起，幾名成員也熱情的揮手跟粉絲打招呼，有的趕不及到機場接機，則是直接到演唱會的巨蛋場外，與大型的SJ人像鐵柱拍照，每個都期待這次他們的演出。

走進入境大廳，始源穿著牛仔外套首先現身，隨後跟在一旁的藝聲，面對粉絲的熱情，兩個人親切的揮手回應，接著戴著漁夫帽的東海，一身紫色大衣的隊長利特，還有戴著棒球帽的厲旭，以及戴著毛線帽的銀赫，先後出現，粉絲們的尖叫聲四起，從入境大廳到出口，接機的幾乎擠爆，鐵粉們都超級興奮。

粉絲說：「就是初戀歐巴的心情看他們，所以等待他們是很值得的，肉眼在看的時候，手機，手機就不知道在拍什麼了，就歐巴...。」有的趕不及到機場迎接的，則是來到演唱會巨蛋場外，跟9座SJ人像鐵柱合照，粉絲說：「團體都想看，但是最喜歡東海，銀赫，我愛你。」

Super Junior「Express Mode」說：「一步，兩步，三步，四步，你的眼神顧盼生輝，呼吸也變急促。」有台灣「灶咖男團」之稱的，韓流不敗帝王男團「Super Junior」再訪高雄，1月23、24、25日，一連3天將在巨蛋開唱，9位團員有6位，22日下午先抵達高雄，另外圭賢希澈跟神童，預計稍晚或明(23)日才會抵達。

為了要迎接出道20週年的「Super Junior」，高雄也啟動最強應援，高雄流行音樂中心愛河，旅運中心中央公園等等，都能見到SJ專屬的寶藍海，歌迷已經都準備好，連著三天要跟著「Super Junior」一起嗨。

