「灶咖男團」SJ抵達高雄500粉絲接機 始源碰拳送福利 利特拿手機錄影紀念

【緯來新聞網】韓流天團SUPER JUNIOR 去年11月剛登上台北大巨蛋演出，本週末一連三天又將在高雄巨蛋舉辦《SUPER SHOW 10》演唱會。今成員始源、東海、銀赫、利特、藝聲與厲旭率先搭機抵達台灣，現場超過500名粉絲守在高雄小港機場等候，迎接歐巴們到來。

SUPER JUNIOR始源、利特開心與接機粉絲揮手打招呼。（圖／攝影組）

Super Junior 去年除了演唱會外，成員們在台的個人活動、節目也超多，穩坐「灶咖男團」冠軍。此外，銀赫也接下緯來實境選秀節目《宇宙啦啦隊》主持棒，節目將於3月7日首播，讓粉絲們都直呼期待。



今成員們一走出小港機場，立刻引爆在場粉絲熱烈尖叫聲歡迎，走在最前頭的藝聲親切揮手，藝聲、厲旭也揮手致意；隊長利特則是一身薰衣草大衣現身，除了開心與在場粉絲打招呼，見到粉絲機場熱烈歡迎，當場拿出手機錄影紀錄，看得出來心情極好；始源同樣也是粉絲福利做好做滿，不斷越過保鑣與粉絲碰拳打招呼，親切度滿分。殿後的銀赫雖然包得密不透風，同樣也是向粉絲點頭示意，感謝粉絲們的熱情。

SUPER JUNIOR始源與幸運粉絲碰拳。（圖／攝影組）

SUPER JUNIOR 藝聲率先走出機場。（圖／攝影組）

SUPER JUNIOR銀赫毛帽、口罩遮得密不透風，還是開心與粉絲揮手打招呼。（圖／攝影組）

