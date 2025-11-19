災助金核發對象限設籍 謝國樑：年底前修正

（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市災害救助金核發對象限設籍基隆市民，市議員張之豪今天以新北市為例，適用對象並未規定須設籍新北市，建議基隆市府修正。市長謝國樑說，年底前會在市務會議修正。

民進黨基隆市議員張之豪上午在施政總質詢表示，面對花蓮災情，基隆市是否已準備好，相關機制能否即時反應，不久前，大家擔心基隆市出現堰塞湖，雖然最後虛驚一場。

張之豪說，現行「基隆市災害救助金核發辦法」只能發給戶籍設在基隆市的民眾，如果基隆市發生土石流或相關災害，在二信中學教書的外籍老師，可能無法領取救助金，相較新北市，就算戶籍不在新北市，或沒有中華民國國籍，也能取得救助金。

謝國樑答詢，「基隆市災害救助金核發辦法」規定不合理，市府會盡快做，請社會處參考台北市、新北市相關規定，年底前將修正辦法草案備妥，送至市務會議討論。

根據「基隆市災害救助金核發辦法」規定，災前未設籍且未居住於受災損毀住屋者，不予發給，而「新北市政府災害救助金核發要點」適用對象除國民外，也包含中華民國國民的配偶為台灣地區無戶籍國民、外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民，已在台灣地區合法居留並共同生活者。（編輯：龍柏安）1141119