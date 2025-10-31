災區便當錢要1億？花縣府澄清！季連成發聲

▲政委季連成今（31）日指出，花蓮救災每天吃大概3萬個便當。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 花蓮縣議員胡仁順昨（30）日揭露，議會災害準備金的彙整表竟列出便當錢9100多萬，讓他看了非常驚嚇，怒質疑便當就吃了近億元？不過，花蓮縣府火速澄清，實際花費約4千多萬。對此，政務委員、前前進中心指揮官季連成今日指出，救災期間廣大志工湧入，一個假日最旺的時候大概要3萬個便當，但至於一個便當要多少錢？還是要問負責的人。

胡仁順昨質疑，截至10月20日共28天，縣府花了災準金9166萬7040元在救災工作相關人員便當餐盒等。若算每個便當100元，共採購了91萬6670個便當，每日平均超過3萬2千個便當，但以縣府公布過的數據，連假時一餐2萬5千個是最多的，平日約8千個，且在還有慈濟、多個義煮團的情況下，為什麼會買到每天超過3萬2千個便當、花費近億元？

面對質疑，花蓮縣府火速澄清，怒指該說法與事實全不相符，縣府將蒐集相關證據，依法查處。縣府並指出，有關採購金額係屬「開口契約」，並非實際花費。開口契約乃依實際使用量「實支實付」，截至10月30日止，實際執行金額為4092萬餘元，絕無所謂「便當花費近億元」情事。

花蓮縣府補充指出，救災期間每日由村鄰長及救災人員等基本需求約3千個便當，災害初期更有大量志工湧入，尤其連假期間每日人數逾萬，整體救災期間累計服務人次估達40萬，各單位皆全力滿足災民、救災人員及志工的餐食需求。

針對雙方說法，季連成今日現身立法院也被問及此事，他表示，每天在災區的人數，最旺的時候，一個假日大概要3萬個便當左右，而義煮團大部分是煮給當地居民的，當然有些志工一時領不到便當，也可以到義煮團排隊領取食物。至於一個便當多少錢？他沒辦法精算，因為從70塊到120塊都有，這要去問負責便當的人，那負責便當的單位，一個是縣政府，一個就是中央農糧署。

