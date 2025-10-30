災區清運登記月底截止！賴清德回「現在還沒到」全場傻眼

丹娜絲颱風災後復原工作進入尾聲，賴清德26日再度前往災區勘查修繕進度，視察新營區五興里2棟自修屋宅時，面對基層里長陳情石綿瓦清運登記即將截止的問題，竟燦笑回應「現在還沒到啊」，引發外界質疑總統對災民處境的敏感度。

賴清德總統26日再度南下台南視察災民重建狀況（攝自賴清德臉書）

台南市此次風災共有4萬7755受災戶，發放慰助金達12億4262萬多元，但自修戶持續反映修繕費用遠超政府補助。一位陳姓屋主指出，自費修繕花費75萬元，但僅領到10萬元慰助金。賴清德表示，台南與嘉義此次受創嚴重，雖然範圍大但災情可能不特別，社會捐款有限，中央已迅速成立前進指揮所，首次針對風災發放屋損慰助金。

現場指揮官、政委陳金德說明石綿瓦清理工作，指出去化比較困難，每噸處理費4萬5千元，載運費5千元，總計5萬元，數量相當龐大。當司儀準備邀請總統裁示時，一位基層里長出面陳情，表示磚塊、石綿瓦登記截止日到10月底，有些老人家還請不到工人。賴清德當下回應「現在還沒到啊」，里長追問到11月老人家怎麼辦，賴清德又說「現在趕快通知啊」，隨即露出燦笑。

里長質疑「要趕快通知，但是請不到工人啊」，市長隨後承諾會協助以個案處理。擁有1.1萬追蹤者的粉專「台灣網路視窗」發布賴清德燦笑截圖，直指里長焦急陳情請不到工、10月底要截止了，賴燦笑神回「現在還沒到啊」，並嘆息7月清運到10月了，萊爾校長還在睡，愛笑的萊爾校長嫌民調不夠差。

丹娜絲颱風造成台南市大量石綿瓦損毀，災民卻因請嘸清運工，加上登記只到10月底，熟料賴清德回應災民「現在還沒到」（報系資料照）

國民黨立委謝龍介28日在直播節目中批評，丹娜絲風災有撥專款處理石綿瓦，處理費很貴，1噸大概1、2萬元，賴清德說「現在還沒到啊」，但還有很多人還沒用，要是長輩把石綿瓦搬出來怎麼辦。如果沒有延期，搬出來要罰很多錢，他嘆賴講風涼話「無聊，無聊要打屁股」。

謝龍介質疑幕僚都沒先跟賴反映問題，里長出來喊話應該要有人跟賴解說，10月31日後廢棄物再搬出來依法會重罰。當總統的可以說延一個月或延到12月底，風災傷害這麼大，會差這兩個月嗎。他強調愈慢愈好，因為石綿瓦是算噸的，有分含水跟沒含水，最少差35%，下雨後來載的跟大晴天載的重量不一樣。

此前丹娜絲颱風7月重創嘉南地區時，賴清德勘災時一句「郭國文可以（有訊號）啊」曾引發熱議。9月花蓮堰塞湖潰堤洪災，賴勘災時露出燦笑也引起討論。網友表示「愛笑又愛求掌聲，改稱萊爾笑掌」、「這種回答民情，完全跟人民脫節」、「狀況外又活在自己世界」、「勘災樂在其中，人民算什麼」。

