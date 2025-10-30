災區清運登記月底截止！賴清德回「現在還沒到」全場傻眼
丹娜絲颱風災後復原工作進入尾聲，賴清德26日再度前往災區勘查修繕進度，視察新營區五興里2棟自修屋宅時，面對基層里長陳情石綿瓦清運登記即將截止的問題，竟燦笑回應「現在還沒到啊」，引發外界質疑總統對災民處境的敏感度。
台南市此次風災共有4萬7755受災戶，發放慰助金達12億4262萬多元，但自修戶持續反映修繕費用遠超政府補助。一位陳姓屋主指出，自費修繕花費75萬元，但僅領到10萬元慰助金。賴清德表示，台南與嘉義此次受創嚴重，雖然範圍大但災情可能不特別，社會捐款有限，中央已迅速成立前進指揮所，首次針對風災發放屋損慰助金。
現場指揮官、政委陳金德說明石綿瓦清理工作，指出去化比較困難，每噸處理費4萬5千元，載運費5千元，總計5萬元，數量相當龐大。當司儀準備邀請總統裁示時，一位基層里長出面陳情，表示磚塊、石綿瓦登記截止日到10月底，有些老人家還請不到工人。賴清德當下回應「現在還沒到啊」，里長追問到11月老人家怎麼辦，賴清德又說「現在趕快通知啊」，隨即露出燦笑。
里長質疑「要趕快通知，但是請不到工人啊」，市長隨後承諾會協助以個案處理。擁有1.1萬追蹤者的粉專「台灣網路視窗」發布賴清德燦笑截圖，直指里長焦急陳情請不到工、10月底要截止了，賴燦笑神回「現在還沒到啊」，並嘆息7月清運到10月了，萊爾校長還在睡，愛笑的萊爾校長嫌民調不夠差。
國民黨立委謝龍介28日在直播節目中批評，丹娜絲風災有撥專款處理石綿瓦，處理費很貴，1噸大概1、2萬元，賴清德說「現在還沒到啊」，但還有很多人還沒用，要是長輩把石綿瓦搬出來怎麼辦。如果沒有延期，搬出來要罰很多錢，他嘆賴講風涼話「無聊，無聊要打屁股」。
謝龍介質疑幕僚都沒先跟賴反映問題，里長出來喊話應該要有人跟賴解說，10月31日後廢棄物再搬出來依法會重罰。當總統的可以說延一個月或延到12月底，風災傷害這麼大，會差這兩個月嗎。他強調愈慢愈好，因為石綿瓦是算噸的，有分含水跟沒含水，最少差35%，下雨後來載的跟大晴天載的重量不一樣。
此前丹娜絲颱風7月重創嘉南地區時，賴清德勘災時一句「郭國文可以（有訊號）啊」曾引發熱議。9月花蓮堰塞湖潰堤洪災，賴勘災時露出燦笑也引起討論。網友表示「愛笑又愛求掌聲，改稱萊爾笑掌」、「這種回答民情，完全跟人民脫節」、「狀況外又活在自己世界」、「勘災樂在其中，人民算什麼」。
針對國民黨主席鄭麗文接受專訪時，批評總統賴清德是「麻煩製造者」，並主張「下架台獨黨綱」一事。對此，民進黨發言人韓瑩今（30）日表示，鄭麗文身為最大在野黨主席，卻重複中共論調
國民黨主席當選人鄭麗文曾在專訪中提到「我們是台灣人也是中國人」。國民黨立委徐巧芯30日指出，她認為這是文化與歷史層面的自我認同，而非政治上的國家定位，中華民國是大家共同的國家認同，社會應該包容不同身分認同的表達，而非動輒貼標籤，亂扣紅帽子。
賴清德總統今（30）日下午主持「國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議」時表示，臺灣近年來積極
民眾黨主席黃國昌今（30）日接受《千秋萬事》專訪時被詢問如果中國大陸願意開放
面對中國威脅與國際情勢，總統賴清德日前出席「美國以色列公共事務委員會」晚宴表示，「綏靖政策」永遠不是遏制威權國家的解方，台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神，抵抗威權主義的脅迫。對此，中正大學傳播系教授羅世宏在臉書發文直言，賴清德不要太天真，就算歌利亞倒下，他還是可以順便壓死大衛。
臺灣證券交易所攜手國發會Startup Island Taiwan （SIT），於10月27日至31日赴新加坡參加亞洲創新指標性展會- 新加坡科技創新週（SWITCH ），並進行相關宣傳活動。證交所向來自亞洲各地的新創企業與投資人推廣臺灣創新板，並向全球展現臺灣在創新與資本市場上的獨特優勢。
國民黨主席鄭麗文近日接受媒體專訪時，批評總統賴清德是「麻煩製造者」，並主張「下架台獨黨綱」，發言內容被外界質疑與中國國台辦的說法如出一轍。對此，民進黨今（30日）嚴正回應，痛批鄭麗文「背離台灣主權與民主共識」，強調她的言論等同複誦北京立場，令人遺憾。
針對丹娜絲颱風及七二八豪雨受災店家，市府自114年8月11日起啟動受理申請慰助金作業，目前已率全國之先完成核撥程序，預計自10月30日起陸續發放，協助店家加速復原。市府提醒，符合資格的店家可至民治市政中心及永華市政中心兩處櫃檯窗口辦理送件，亦可採郵寄方式申請，請尚未申請的業者儘速辦理，以免影響權益。
《美麗島電子報》最新公布的「2025年10月國政民調」顯示，賴清德總統的信任度、滿意度、行政院長的滿意度、民進黨的好感度都同步上揚，負向評價都同步下降，賴清德的信任度、滿意度都超過4成，不信任則降到5成以下。
農業部辦理各縣市政府推動社區農村再生績效考評計畫，114年度直轄市、縣市政府農村再生績效考評成果公佈。台南市政府榮獲卓越獎第一組第三名及甲等績優縣市獎，由農業部黃昭欽次長頒發獎盃1座及獎金80萬元表揚。
總統賴清德10日在國慶演說中強調「今年是台灣崛起的一年」，但在兩岸論述方面，相比之前則大幅減少。《美麗島電子報》最新「2025年10月國政民調」民調顯示，賴清德的信任度、滿意度皆突破4成，相比前期有所回升。對此，媒體人單厚之分析，賴政府執政並無亮眼表現，民調之所以回升，可能是「國慶」與「國難」的雙重影響，政治對立被沖淡；但他也點出，賴清德的不滿意度仍舊過半
台中市文山焚化爐BOT已發包，民進黨市議員何文海今天在市議會提出質疑，文山焚化爐興建經費97億，已延宕7年，他接到陳情，指文山焚化爐是「台泥達環文山合作聯盟」得標，但評審委員有一位是一家發電廠的獨立董事，是否有圖利之嫌，要求環保局清楚。
台北地院審理京華城案，今（10/30）日勘驗同案被告、前都發局長黃景茂的偵訊影音。畫面顯示，檢察官林俊言多次質問黃景茂，是否「明知違法」仍將本案送進都委會研議。黃景茂一度否認，期間連喊4次「沒有」，跟林俊言問彭振聲是否承認圖利犯行的反應一樣。
民進黨正國會領袖、外交部長林佳龍29日發文表態支持立委林岱樺參選高雄市長，民進黨發言人卓冠廷等派系黨公職也跟進表態，引發輿論熱議。對此，媒體人黃揚明在網路節目《阿姐反抗軍》中表示，支持林岱樺為正國會派系決議，只是忘記卓冠廷為民進黨發言人，而林岱樺深知此次需要派系勢力支持，故而大舉突顯正國會的支持。
「觀光立國」打造觀光兆元產業是總統賴清德的重要政見，交通部今（30）日在交通委員會專案報告指出，去年度觀光產值已達837
美國有機農業組織日前對市面上常見的農產品進行抽驗，結果顯示部分蔬果樣本中含有四種或以上的農藥殘留。根據這些數據，列出了「最髒蔬果」的前12名，其中96%的樣本檢測出農藥殘留。這次排名中，菠菜位居榜首，成為飯桌上最需注意清洗的蔬菜之一。
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。