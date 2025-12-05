災區誆騙家電運費 詐7萬多元 檢斥犯行16次狡飾 各求刑1年

花蓮光復鄉洪災仍在重建復原中，曾姓男子竟在11月間到災區誆騙災民，稱只要支付運費即可獲得家電捐贈，共得手7萬4000元，花蓮地檢署檢察官認定曾男犯後藉詞狡飾、毫無悔意、惡行重大，未與被害人和解，依詐欺取財罪起訴，並針對多達16次犯行各求刑1年。

花蓮地檢署5日表示，曾男11月間到光復鄉向吳姓民眾等16名受災戶聲稱，只要支付運費即可獲得善心人士捐贈的洗衣機、冰箱、電視機及電暖器等家電。受災民眾信以為真，陸續交付3000至7000元不等現金，總計詐得7萬4000元後音訊全無，災民才驚覺上當受騙。11月28日有災民發現曾男現身光復車站，災民當場將他團團包圍報案，警方獲報趕至逮捕並移送法辦。

廣告 廣告

另外，23歲范姓男子假冒知名建設公司董事兒子，佯稱有折合新台幣約11.7億元加密貨幣，稱需繳納建案工程款、加碼投資比特幣、出售AI晶片等，詐騙5639萬餘元。范男審訊坦承犯罪並稱深感悔悟，但法官直言，「說自己多後悔，重點是要還人家錢，知道嗎？」

檢警查出，范男民國112年11月起假冒建設公司董事之子，偽造帳戶餘額高達11億7300萬元存款截圖，對外稱需繳納建案工程款、加碼投資比特幣、可出售AI晶片，共詐得5639萬餘元。

檢警日前搜索時，查扣1輛800萬元麥拉倫跑車、1輛特斯拉電動車、280萬餘元現金、1只百達斐麗名表、1只名牌愛馬仕花瓶及5條1兩黃金金塊等。