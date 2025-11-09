災區通訊斷線免驚！ NCC擬災害漫遊要點草案

立委（國）洪孟楷 vs. NCC代理主委陳崇樹：「也要請我們代理主委做好持續代理工作的心理準備，做最壞的打算，最好的準備。」在野立委烙下狠話，要 NCC 代理主委陳崇樹先有「最壞打算」，不滿行政院拖延 NCC 人事案。明明五月就已徵詢完成，卻拖到七月三十一號才送名單，被轟擺爛、延宕審查。

立委（國）洪孟楷 vs. NCC代理主委陳崇樹：「明明已經好了，然後壓著名單不送出來，我們立法院要審查都沒辦法審查，擺爛嘛！」NCC 七名委員缺四人，在野黨要求嚴審人選。被提名的羅慧雯，過去曾撰文〈新聞自由能吃嗎〉，並為中天關台事件發聲，引發中立性爭議，恐怕難過關。

廣告 廣告

NCC委員被提名人羅慧雯，過去挺「關中天」，還撰文「新聞自由能吃嗎」，再被質疑中立性（圖／TVBS）

立委（國）洪孟楷 vs. NCC代理主委陳崇樹：「請教代理主委，你有辦法未來跟這樣的委員共事嗎？你覺得她的理念、新聞自由是什麼能吃嗎？跟你的理念一樣嗎？」

陳崇樹：「兩個部分回答，第一個是每個人都有言論自由；第二個部分，我沒辦法就未來還沒發生的事情做回答。」

NCC 擬定《災害漫遊要點》草案。未來若災區基地台受損達 10%、超過 5 台且 3 天內無法修復達 90%，中央災害應變中心將啟動災後漫遊，用戶可免費使用。

立委（民）李昆澤 vs. NCC代理主委陳崇樹：「我們參考美國的一些作法，大概都是屬於事後機制，沒有辦法說事前就啟動漫遊。」為避免災民再次斷訊，草案預計本週公告；至於漫遊費用誰出？NCC 補充說明，依法由啟動單位編列預算負責。

更多 TVBS 報導

審NCC新人事！ 葉元之批被提名人「別閃問題」

Digital payment gap persists across Taiwan’s regions

iPhone17上市沒被擋 NCC遭嗆「國家級詐騙」回應了

太貴？ 5G在台普及卡關 民眾：追劇聊天4G夠

