災區重建新里程！ 光復鄉10站YouBike前30分免費騎到明年2月

為協助馬太鞍溪堰塞湖溢流災區持續復原，微笑單車公司推出公益方案，在花蓮光復地區投入150輛YouBike並設置10處站點。第10站「光復糖廠站」近日完成建置啟用，便利居民上班、上課及外出採買需求，民眾可享前30分鐘免費優惠至明年2月底。

目前投入營運的站點包括台鐵光復站、中正光華街口、光復商工、中山路停車場、光復鄉立圖書館、大同活動中心、太巴塱部落之心、大馬太鞍活動中心、光復鄉民代表會等生活與教育核心區域。新啟用的光復糖廠站位於當地重要觀光與文化據點，是串連火車站、市區與馬太鞍景區的關鍵節點，更設置在中繼屋設施旁，使光復鄉的綠色運具網絡更加完整。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，此次站點布設以「先滿足民生、再串聯觀光」為目標，新站的加入可同步優化生活動線並帶動地方旅遊動能。全鄉10站已全數到位，縣府與YouBike公司將持續依使用情形調整車量及服務量能。

縣府說明，微笑單車光復鄉公益捐設採用全國一致的YouBike 2.0系統，會員資格互通、車輛操作方式相同，民眾可持電子票證或手機App掃碼租借，並可即時查詢站點與車輛資訊。公益方案期間提供前30分鐘免費，前4小時每30分鐘12元，4小時後採累進費率。YouBike公司於花蓮縣政府災區復原重建中心設有客服駐點，民眾也可透過「YouBike東台灣粉絲團」洽詢相關服務。

觀光處表示，首波YouBike公共自行車公益方案預計持續至明年2月28日，將視施行狀況向中央爭取經費延續或擴大至鄰近鄉鎮，結合觀光、文化及在地產業，帶動觀光與地方經濟發展。

