災害廢棄物管理指引2月發布 明訂暫置場分級加速去化

極端氣候事件頻傳，如何快速有效地處理災後巨量廢棄物成為國家防災韌性的重要一環。環境部環境管理署副署長林健三今天(23日)表示，環境部預計2月底發布「災害廢棄物管理指引」及「災害廢棄物暫置場防災安全指引」，由地方政府盤點場址，導入暫置場分級運作機制，以加速清運與去化效率。

去年7月「丹娜絲」颱風肆虐，吹出巨量廢棄物，包括大型家具、鐵皮、碎磚瓦、木材、石綿瓦等災後堆置在路邊。另外，花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災也沖出大量廢棄物，之後台南烏樹林廢棄物暫置場又發生火災，燒出安全與污染疑慮。

環境部環境管理署副署長林健三23日接受央廣訪問時表示，環管署根據台灣實際情況、參考日本的做法，已召開2次專家諮詢會議，並經地方政府協商溝通，預計將於2月底發布「災害廢棄物管理指引」及「災害廢棄物暫置場防災安全指引」，草案已大致撰寫完畢，目前要求地方政府預先盤點公有地、學校、公園作為潛在暫置場，待地方政府提出暫置場場址後，將提報環境部核定，預計2月底正式對外發布。

林健三指出，台灣未來將導入「暫置場分級運作機制」，區分為「一次暫置場」及「二次暫置場」。「一次暫置場」由鄉鎮市或縣市政府指定場址做為廢棄物暫存場所，以利快速搶通救災動線；「二次暫置場」則具備廣大腹地及處理功能，可進行精細分類與資源化處理，以大幅提升災後清運效率與去化速度。他說：『(原音)現在還在盤點中，因為在譬如說二次暫置場的時候，我們是希望用到地方政府裡面現有之設施，譬如說已經封閉的掩埋場，或者是說還在使用中的掩埋場，這個是比較符合規定的。至於一次暫置場的話，我們可能就是希望地方政府根據實際的需要去做盤點。』

林健三強調，無論是「一次暫置場」或「二次暫置場」，都希望在前端做好妥善分類，如將廢棄物分成有機、無機、易燃性或土石方等，清楚分類才有利於後續去化程序。新指引也將特別強化暫置場的防災安全設計，納入防止火災蔓延、避免滲出水造成二次污染等關鍵規劃，確保災後環境整頓的品質與安全性。

林健三表示，「災害防救法」規定地方政府須訂定災害防救計畫，但目前並未規範災害廢棄物管理，環境部將要求相關整備明文入法，也將積極整合義工與志工團體等民間救災量能，希望透過公私協力加速環境清理與廢棄物去化。