災害應變強化3級 市長要求全面動員防汛

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因應滯留鋒面及西南氣流強降雨，市長謝國樑要求市府各單位全面啟動防汛整備。（圖：市府提供）

▲因應滯留鋒面及西南氣流強降雨，市長謝國樑要求市府各單位全面啟動防汛整備。（圖：市府提供）

基隆市政府因應這兩天滯留鋒面及西南氣流可能帶來的劇烈降雨，不敢輕忽。除將災害應變層級正式調升為「強化三級」，面對等同颱風等級的豪大雨威脅，市長謝國樑在9日的市政會議中嚴格要求各局處全面動員，落實各項防汛準備工作，守護市民生命財產安全。

謝國樑指出，根據降雨量觀測，過去24小時累積雨量大約為130至150毫米，預估未來24小時降雨量將達100毫米；預測未來三天平均每日降雨量皆會來到100多毫米，總累積雨量上看300毫米。若照目前豪雨趨勢，恐有颱風等級形成的災害，市府對此不敢輕忽，已嚴格要求各單位做好各項防汛準備，自8日起已持續與消防局針對災情進行討論，未來將會密切觀察天氣預測的變化與後續的實際情況。

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基隆氣象站提醒，雖然中南部山區可能有「豪雨以上」等級的降雨，但西半部及宜花東地區同樣有局部豪雨發生的機率，必須特別留意短延時強降雨、雷擊、強陣風及低能見度等天氣現象。

為因應未來可能發生的災情，市府自8日起已持續與消防局針對災情進行密切討論與監控。市府各進駐機關也都依照基隆市災害應變中心規範，積極展開整備作業。

環保局表示，將加強幹道水溝巡查清理工作，並規劃災區環境清理及設備整備；工務處：落實各項救災裝備器材、移動式抽水幫浦及轄內168座水門、20處抽水站之機具檢測，並進行下水道清淤與淹水潛勢區域之抽水機佈建。

民政處與各區公所指出，將佈建沙包、小型抽水機等各項機具，整備收容物資，並隨時準備執行災害危險區域民眾的緊急避難與疏散撤離勸導；警察局與交通處已編組機動待命，協助民眾疏散、治安管制、各項交通勤務管制（如預警性封閉路段），並隨時掌握災情查報與搶修狀況。

市府特別呼籲市民朋友，豪雨期間極易發生溪水暴漲，請民眾務必避免前往山區、溪河等危險區域活動。同時，也請市民共同配合疏通住家周邊溝渠、做好防汛準備，出門時留意低能見度並注意交通安全。市府將持續密切觀察後續的天候預測與實際情況，隨時滾動式調整應變作為，與全體市民共度此次氣候考驗。