災害搜救到蓋房子 仿生機器人辦得到

未來的機器人不只能代替人類進行艱難搜救、甚至還能替人類到月球上蓋房子。帶您看到兩種最新的仿生機器人，一款是美國科學家研發出仿蝙蝠的無人機，靠回聲定位感知障礙，能在極低能見度下安全飛行，協助救援和災區監測。另外在澳洲，科學家則打造出蜘蛛機器人，6條腿能跨越兩層樓高的建築，直接把材料轉化成牆體，砌牆速度相當於1百名工人。未來甚至能在月球上建造建築，將大幅降低建材成本、人力和創造低碳排的綠建築。

《十三條命》電影旁白：「有人嗎 我們在這，(你們有多少人) 13人。」

如同電影，在黑暗中執行搜救，往往是現實世界中，救援隊面臨最大挑戰之一。現在有科學家研究出可行解方。

伍斯特理工學院教授 桑克特：「我們正在研發一種新型無人機，它採用的新技術，源自於蝙蝠的回聲定位，就是蝙蝠發出聲波脈衝，然後接收微弱的回聲，來判斷障礙物的位置。」

來自美國麻州伍斯特理工學院的研究團隊，研發一種蝙蝠形搜救無人機，模仿蝙蝠的導航能力，能夠在能見度極低的環境，像是煙霧、黑暗和雪地等地方工作，並且不會撞到障礙物。這款無人機輕巧，主要由低成本的材料製成，除了搜救之外，還能用在災區和監測危險環境。同樣從動物身上得到靈感，還有澳洲科學家研發的仿生蜘蛛機器人，可能徹底改變地球建築。

科技業者 哥樂比斯基：「它讓貧困者可以建造自己的房屋，因為它沒有人類會受到的限制，譬如它不受體力 材料供應，或遵守建築圖的限制，你只要下載設計 就能打印出來。」

這款名稱取自知名小說、名為夏綠蒂的仿生蜘蛛，由鋁、碳纖維及3D列印塑膠製成，6條腿可伸展超過5.5公尺，足以跨越兩層樓建築牆面，還能直接將原材料轉化為結構牆體，砌牆速度相當於100名砌磚工。

科技業者 哥樂比斯基：「我們(機器人)生產出的建材，基本上是長這樣，非常堅硬 有點像磚塊，靠的是對土壤的巨大壓縮，就像你自家後院的泥土一樣。」

不僅解決人力、住房短缺與碳排放問題，夏綠蒂蜘蛛機器人，還能在月球上建造建築。

科技業者 韋伯斯特：「99%的結構材料都可以用，你周圍能找到的現成材料，而且 月球上的建築材料有限，不能帶太多東西上去，把東西運到月球成本極為高昂。」

目前這項研究，已獲得澳洲新南威爾斯政府補助，下一步將尋找合作夥伴，計畫將系統整合進現有建築流程，打造更高效、低碳的建築未來。

