災害管理師籲定期檢驗桶裝瓦斯 建議放通風處、避陽光

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窗外閃過白光，整個窗戶隨之震動。新竹一家便當店9日清晨發生嚴重氣爆，初判是瓦斯桶或管線破裂洩漏後，又遇電氣火花而爆炸。

專家表示，桶裝瓦斯氣體比空氣重，洩漏時會往下沉積，一旦開燈或電器產生電弧光就有引爆風險。

亞太消防工程師學會創會理事長唐雲明教授表示，「一旦裡面外洩的瓦斯超過這個爆炸範圍，而且量很大的時候，第二天一開門不小心去開這個電開關，它會產生電弧光，也就是說會有引爆的這個火源的話，它就會瞬間引起整個房子裡面，洩漏的瓦斯產生爆炸。」

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大樓招牌隨巨響噴向馬路、波及行人，瓦斯氣爆時有所聞，專家表示，天然氣管線設有閥門，且業者會監控配管壓力，但桶裝瓦斯只能靠用戶自行注意，建議可在接近地面處加裝瓦斯探測器，且擺放位置也要注意通風等問題。

災害管理師林金宏指出，「桶裝瓦斯會洩露跟天然瓦斯會洩露，不外乎第一個就是你本身的配管配線，有沒有腐蝕、有沒有定期的更換、有沒有被老鼠咬過，第二個就是它今天爐具有沒有問題，當然像瓦斯桶，我們就建議你不要被陽光直射。」

消防員搭雲梯車將受困民眾救下，民眾一時疏忽釀禍，往往還會波及附近住商家。專家也建議政府可考慮，強制桶裝瓦斯裝上自動瓦斯偵斷器，遇到瓦斯外洩或地震傾倒時自動關閉，避免類似事故不斷發生。

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