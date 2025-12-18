災害防救法將納入「堰塞湖災害」 內政部持續推動防災士

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情慘重，內政部今（18）日召開部務會報，安排由綜合規劃司及消防署報告「災害防救法研修方向」等議題。據轉述，內政部長劉世芳表示，《災害防救法》制定公布迄今歷經11次修正，但面對全球氣候變遷與複合型、新興災害類型的挑戰，仍需持續強化跨部會、跨層級與跨民間的協力機制，後續《災害防救法》部分條文修正草案，也會將「堰塞湖災害」納入規範。

內政部11月下旬舉辦「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」，並於今日部務會報安排綜合規劃司、消防署報告論壇執行成果及「災害防救法研修方向」。據轉述，劉世芳指出，此次國際論壇以馬太鞍溪、立霧溪堰塞湖災害為案例，邀集國內外政府機關、學者專家，及民間團體深入交流，已就風險評估、應變機制、民力整合及法制改革等面向，提出多項具體精進方向。

內政部發布新聞稿說明，近年發生多起災害，從去年0403花蓮地震、今年0121嘉義地震、丹娜絲颱風、樺加沙颱風，以及花蓮馬太鞍溪、立霧溪堰塞湖等災害過程中，顯現《災害防救法》仍有持續精進空間。再從堰塞湖事件的應變經驗，可以看出面對突發性重大災害，民間志工、防災士、替代役及地方社群的投入，也是不可或缺的重要力量。

內政部轉述，劉世芳表示，內政部將持續推動防災士制度、強化防災協作中心功能，並透過災害防救機制的精進，及防災教育的推廣，並結合防災士及TCERT訓練能量，藉由演習驗證政府與民眾，對於各項災害防救SOP的熟悉度，全面提升全民災防意識及韌性，當災害發生時有效降低損害，確保人民生命財產安全。

內政部強調，現已彙整中、外學者及專家見解及建議事項，提出本次《災害防救法》部分條文修正草案，也將「堰塞湖災害」納入規範，後續將持續推動修法作業。內政部也將持續結合中央與地方政府、學術界、民間組織及國際夥伴，共同打造更具韌性與回應能力的國家防災體系，守護人民生命財產安全。

