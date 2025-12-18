《災害防救法》將納「堰塞湖災害」！內政部研擬修正3方向

內政部今天曝光《災害防治法》研擬修正的三大方向，分別為增加「堰塞湖災害」、中央災害防救會報指定中央機關擬訂災害防救業務計畫、明定公務機關設「災防長」，增訂防災協作中心等。（內政部提供／王千豪台北傳真）

內政部今（18）天曝光《災害防治法》研擬修正的三大方向，分別為增加「堰塞湖災害」、中央災害防救會報指定中央機關擬訂災害防救業務計畫、明定公務機關設「災防長」，增訂防災協作中心等。內政部長劉世芳表示，災防法自民國89年制定公布以來，歷經11次修正，但面對全球氣候變遷與複合型的挑戰，仍需持續強化跨部會、跨層級與跨民間的協力機制。

內政部今日部務會報安排綜合規劃司、消防署報告「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」執行成果及「災害防救法研修方向」。

廣告 廣告

劉世芳表示，這次國際論壇以馬太鞍溪及立霧溪堰塞湖災害為案例，邀集國內外政府機關、學者專家及民間團體深入交流，已就風險評估、應變機制、民力整合及法制改革等面向，提出多項具體精進方向，後續災害防救法部分條文修正草案，也會將「堰塞湖災害」納入規範。

內政部指出，近年發生多起災害，從民國113年0403花蓮地震、114年0121嘉義地震、丹娜絲颱風、樺加沙颱風，以及花蓮馬太鞍溪、立霧溪堰塞湖等災害過程中，顯現災害防救法仍有持續精進空間。再從堰塞湖事件的應變經驗可以看出，面對突發性重大災害，民間志工、防災士、替代役及地方社群的投入，也是不可或缺的重要力量。

劉世芳說明，內政部也將持續推動防災士制度、強化防災協作中心功能，並透過災害防救機制的精進及防災教育的推廣，並結合防災士及TCERT訓練能量，藉由演習驗證政府與民眾對於各項災害防救SOP的熟悉度，全面提升全民災防意識及韌性，當災害發生時有效降低損害，確保人民生命財產安全。

內政部強調，現已彙整中、外學者及專家見解及建議事項，提出本次災害防救法部分條文修正草案，也將「堰塞湖災害」納入規範，後續將持續推動修法作業。內政部也將持續結合中央與地方政府、學術界、民間組織及國際夥伴，共同打造更具韌性與回應能力的國家防災體系，守護人民生命財產安全。

【看原文連結】