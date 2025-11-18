災後健康風險升高 慈大與高雄醫大合作推動衛教

極端氣候造成豪雨，鳳凰颱風加上東北季風的效應，造成台灣多地土石流和泥流，慈濟大學護理學系歐陽安琪老師，帶領慈大護理系與高雄醫學大學的學生，透過到光復當地和網路，進行衛教宣導，從傳染病預防、生理調適，到災後常見健康問題。

歐陽安琪老師於9月28日帶著學生到光復當協助清淤後，她又以護理專業身分帶領學生進行社區衛教宣導，提醒若曾接觸災後泥水並出現發燒、頭痛或肌肉痠痛等症狀，應立即就醫並主動告知接觸史，以利及早診治。

歐陽安琪老師表示，災區居民除面臨家園重建，也承受健康風險，包括積水孳生病媒、環境髒亂及高溫造成的多種感染疾病。為提升民眾與清淤志工的健康識能與自我照護能力，慈大護理學系、學士後護理系及學士後中醫學系共同規劃三週衛教行動，從傳染病預防、生理調適到災後常見健康問題，提供完整衛教資訊，期望陪伴居民度過重建階段。

高雄醫學大學科學基礎教育中心黃芷翎教授也主動連繫歐陽安琪老師，10月24日至26日帶領近30名學生北上光復參與清淤與衛教活動。學生們攜帶鏟子、雨鞋及醫療知識投入服務，並參與慈濟基金會舉辦的愛灑活動。歐陽安琪老師分享德澡師父的一段話:「我們有力量就應該去付出，我想無論力量有多大，因為我們走過、做過、鏟過、膚慰過，所以不論付出多少，這輩子自然會心安才會覺得踏實」。

三週的衛教活動在慈大與高雄醫大合作下順利完成，期望透過跨校合作與專業投入，持續守護光復鄉民的健康。而因為極端氣候造成台灣不同地區都面臨淹水的威脅，也希望透過同學製作的相關預防動畫衛教影片，大家在沒有時間，地點的限制下，上網觀看:https://www.youtube.com/watch?v=ZaCedZrgzD8

(撰文、攝影：歐陽安琪老師提供)