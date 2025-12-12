災後兒少陷「雙重空窗」！ 芥菜種會啟動「SEED TO SEE 陪伴教育」





光復馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創當地，許多家庭在重建與生計壓力下，使孩子面臨情緒與學習的重大壓力。芥菜種會統計，災後至今已累計陪伴超過139人次兒少。

延遲性情緒反應：台灣兒童青少年精神醫學會指出，兒少在重大壓力事件後常出現焦慮、退縮與專注力下降等「延遲性情緒反應」，而穩定的大人陪伴，是減少創傷影響最關鍵的保護因子。

結構性困境： 馬太鞍教會楊阿華牧師分享，災後安置所中「孩子臉上幾乎看不見笑容」，但陪伴老師介入後，孩子表情明顯不同。他指出，許多部落家庭因生計與壓力無暇陪伴，使情緒與學習問題長期堆疊，「陪伴斷層」正逐漸擴大，成為偏鄉教育不平等與兒少心理風險上升的關鍵因素。

「裝備—實踐—差派」模式：讓陪伴成為可複製的專業角色

為系統化回應需求，芥菜種會推動「裝備—實踐—差派」的陪伴教育模式。

執行長李肇家：這套模式將陪伴從社工的個別任務，提升為可被培力、可派任社區的專業角色，讓孩子的成長不再取決於是否幸運遇見一位願意陪伴的大人。」

服務成果：芥菜種會已透過「三福助人網」在桃園復興、花蓮光復、高雄蚵仔寮等地設置18個陪伴據點，2025年已支持超過22,000人次兒少，服務內容涵蓋課後陪伴、遊戲化學習到情緒與人際教育，補上弱勢社區最稀缺的穩定陪伴。

熟齡者成師資來源：「布丁老師」蹲下陪伴重拾價值

值得一提的是，熟齡者與脆弱家庭照顧者，是陪伴教育的重要師資來源，實現「優質教育」與「合適工作」的SDGs指標。

「布丁老師」丁若霓：62歲的丁若霓原在長照領域服務多年，因職業傷害跨入兒少陪伴領域。他現於社子島據點帶領積木與 STEAM 課程，面對挫折的孩子，他選擇蹲下陪伴完成任務。

社會價值：他說：「不管是長輩還是孩子，最需要的都是那個願意多陪一下的人。」陪伴教育讓他再次「被需要」，也展現熟齡者「以工帶振」延續在社會參與上的價值。

芥菜種會呼籲，災後重建不僅是修復房屋，更是補回孩子生命中「有人陪著長大」的安全感。邀請社會大眾與企業共同支持兒少的陪伴需求。詳情請見官網或洽詢專線 02-7705-9292。

