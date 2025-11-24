災後兩個月愛不停歇 芥菜種會串聯全台陪伴光復走重建路

芥菜種會敬拜團的詩歌演唱，讓馬太鞍部落族人潸然淚下。（圖：芥菜種會提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災23日屆滿兩個月，花蓮縣光復鄉的復原之路仍在持續。基督教芥菜種會發起「用愛串聯全台」行動，將溫暖送進災區。23日單車隊從北部載著聖誕禮物抵達馬太鞍長老教會，現場並舉辦辦桌餐會與音樂會，支持受災家庭走過重建之路。

芥菜種會特別準備「三重祝福」前往馬太鞍教會，包括：廚師團隊準備熱食，讓忙於重建的家庭享用溫暖餐點；音樂會提供心靈慰藉；致贈聖誕禮物給在地四間教會，傳遞節期盼望。芥菜種會指出，熱食特別調度萬里營區的主廚與在地團隊一起烹調辦桌菜，族人吃的十分開心；音樂會，則有來自全臺的芥菜敬拜團，與馬太鞍教會主日學的孩子合作，共有五個團的演出，藉由詩歌振奮人心、撫慰心靈；而聖誕禮物，則是準備了冬被、冬衣、快煮壺等各教會所提出的需求，透過「多走一哩路」計畫，滿足所需。

「多走一哩路」計畫，協助光復災區民眾募集冬日所需生活用品。愛心學苑的孩子也一同陪騎。（圖：芥菜種會提供）

芥菜種會指出，災後調查顯示，光復鄉照顧結構脆弱，獨居長者、單親家庭、隔代教養比例偏高。80歲的蘇姓阿嬤獨自照顧心理障礙的女兒，家園在風災中嚴重受損。芥菜種會根據阿嬤需要幫忙修房子，送床和棉被。她說，有人一直來看我，我知道自己不是一個人。

看著原本都是泥堆的房屋，恢復成更新的房舍，蘇姓阿嬤說自己並不孤單。（圖：芥菜種會提供）

芥菜種會執行長李肇家說，在緊急救援階段，他們動員830人次志工，協助58戶家庭清淤與發放物資。兩個月來展開中長期服務，完成46戶修繕評估，其中27戶已施工。生活支援方面提供機車、電動代步車、家具等物資，協助恢復日常生活。芥菜種會同時在光復設立兩個社區服務據點，陪伴孩子學習與情緒調適，並支援安置所運作，於今日完成階段性任務。

芥菜種會從萬里營地調度廚師，擔任馬太鞍愛宴主廚，並由員工擔任外場服務員。（圖：芥菜種會提供）

目前芥菜種會在全台服務逾7,000名認養童，推動「三福助人網」以「福音、扶助、扶立」為核心，長期陪伴脆弱家庭。董事長蔡仁松表示，真正的重建不只是修復房子，更要陪伴家庭重新站起來。

蔡仁松董事長說，真正的重建不只是修復房子，更要陪伴家庭重新站起來。（圖：芥菜種會提供）

災後重建需要長期投入，芥菜種會邀請企業與民眾，以行動與捐款支持光復及全台脆弱家庭。陪伴不間斷，攜手讓光復再現曙光。更多資訊請參閱官網：https://lihi.cc/AIZnP或洽專線02-7705-9292。（梁國榮報導）