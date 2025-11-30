災後再戰關懷盃！光復國中展現韌性 林智勝暖心撫慰
第32屆原棒協關懷盃第3天賽程，今（30）日進行各組淘汰賽，來自花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災區的光復國中，在14強戰中遭衛冕軍七賢國中再見安打，以3：4苦吞敗仗，無緣挺進8強名單。
賽後全隊士氣低落，前來慰問的前、後任理事長王勝偉、林智勝，用自身經歷為小球員打氣，教導只有遇到失敗和困難，才會得到成長。
光復國中從開賽一路落後，直到U12國手高聖凱挺身而出，先是在6局上敲出陽春彈，後來7局上再1支逆轉2分砲，一度看到晉級曙光，可惜7局下沒能守成，1人出局，二、三壘有人時，被七賢國中敲出再見安打，無法成為笑到最後的贏家。
距離9月底發生洪災已經2個月，光復國中目前仍在恢復重建中，但球隊訓練已逐漸回到正軌，也重整旗鼓報名參加關懷盃，展現劫後重生的堅韌，今天雖然沒能搶下勝利，但比賽過程高潮迭起，連在一旁觀賽的職棒球員拿莫‧伊漾、張宥謙，都直呼精采。
拿莫‧伊漾在賽後盼他們記取今天的比賽，「真的很精彩，希望你們繼續加油、繼續努力。」其實他的家鄉也在光復地區，災後看到熟悉的地方滿目瘡痍，直呼內心相當難過，但他還是打起精神幫忙清除淤泥，之後也會繼續為了重建而努力。
王勝偉感受到光復小球員之間的低氣壓，立刻散發正能量，「希望大家去享受比賽，還有和隊友一起的情感，在困難時幫助彼此，這是你們能在比賽中學到的。」
而林智勝也強調吸取經驗，「失敗會讓你們成長，所以不用怕，這是你們成長的開始，對自己要有信心，下一場比賽才是你們最好的時候。」
高聖凱因單場雙響砲卻無法拯救球隊而泛出不甘心的眼淚，他說這是自己升上國中後首場開轟，而且正好是在中職全壘打王林智勝面前，「我很欣賞他打擊時只要想好就能敲出全壘打。」把握和球星見面的機會，高聖凱透露已跟林智勝喊話要投打對決，能投擅打的他未來可能嘗試「二刀流」發展。
高聖凱曾是2023年U12世界盃的中華隊隊長，當時為臺灣奪得銀牌佳績，卻不想在家鄉繼續苦練棒球的他，竟會遇上百年難見的洪水災情，積水最高深度足以滅頂，大水退去後看著不再熟悉的球場難過心驚，但他依舊堅持追尋職棒夢，「棒球這條路還很長，我不要這麼快停止往前走。」
和職棒球星們圍圈拉手唱隊歌，光復國中結束本屆的關懷盃之旅，不過原棒協的協助並未間斷，從第一時間的安全聯繫，到後續的球場整理恢復，都予以傾力協助，未來也會保持追蹤與照顧，陪伴他們走出傷痛。
