災後四個月，光復鄉災民的中繼安置心聲！【獨立特派員】

災後餘生流離路 長輩棲身民宿度日

馬太鞍溪潰壩災難發生後，光復鄉佛祖街的受災居民被迫離開生活數十年的家園，開啟了長達數月的流浪生涯。81歲的佛祖街受災戶邱敏，與85歲的丈夫劉信城，兩人在大水沖毀房屋後，僅能攜帶隨身衣物逃生，災後三個月內已更換了四個臨時住所。由於劉信城腳部傷殘行動不便，邱敏必須在照料丈夫與監督房屋修繕進度間奔波，甚至常因物資領取資訊不對稱，未能獲得政府發放的電鍋、瓦斯爐等基本生活必需品。

目前這類高齡災民多棲身於民宿，但因租期即將屆滿，未來的去向仍毫無頭緒。儘管邱敏試圖自尋工班修繕受損房屋，但高昂的修繕費對仰賴微薄補貼的長者而言是極重的負擔。邱敏提到，丈夫因不願離開祖居地養老，即便房屋僅剩斷垣殘壁，仍堅持回返，反映出高齡族群對「家」的心理依戀遠勝於公部門提供的標準化安置空間 。此外，基層官員與行政體系在災後的關懷頻率，亦被受災戶質疑未盡落實，邱敏與劉信城均表示災後鮮少見到縣政府或村里長到場實地瞭解生活困境。

八旬災民邱敏回到毀損家園，從碎石泥濘中翻找倖存的珍貴家庭照片。（圖／獨立特派員）

中繼安置缺配套 共用廚房規劃惹議

針對災民的中長期居住問題，內政部國土管理署主導的堰塞湖災後中繼屋計畫，選址於花蓮糖廠後方，預計提供多達150戶的安置容量。然而，第一期工程的設計邏輯卻引發居民強烈反彈。光復鄉佛祖街受災戶蘇建昌分析指出，現行規劃採十戶共用一處廚房，對高齡者而言極度不便，若以每戶烹飪兩小時計算，長輩可能須從凌晨開始排隊等待使用爐位，這種忽視隱私與生活便利性的設計被其批評為失敗的政策。

光復鄉佛祖街受災戶陳小姐亦強調，除了共用廚房產生的爭議，中繼屋內部的衛浴空間狹小，難以滿足家庭聚會或基本隱私需求。對此，國土署總工程師陳柏榮回應表示，官方已接獲民眾反映，並立即將每戶配置的設備調整為獨立IH爐，同時增設多功能休閒廳以改善用餐環境。然而，硬體設備的微調仍難以消解災民對於中繼屋遠離原生活圈的焦慮。阿陶莫部落青年會會長孫志文提到，由於中繼屋選址偏遠，長輩欲返家視察重建進度時，頻繁往返市區與安置點導致交通意外頻傳，單周內即發生六起車禍，包含其母親在內的部落長者安全堪憂。

重建經費落差大 房屋鑑定標準不明

在房屋修繕與經費支助方面，災民普遍反映補助金額與實際受損情況存在巨大落差。光復鄉大馬村村長王梓安指出，目前中央政府提供的補助款項總計約40萬元，對於結構嚴重受損的房屋修繕而言根本不足。王梓安呼籲政府應重新檢視補助標準，區分房屋受災程度為全毀、中度或輕度，並依據損害等級給予相對應的差別化補助，而非採齊頭式發放，方能兼顧公平性與實際需求。

除了金額不足，鑑定過程的不透明也是衝突核心。光復鄉阿陶莫部落巡守隊長杜龍澄觀察到，鑑定人員在判定房屋毀損等級時，往往僅憑表格勾選，並未深入詢問屋主關於裂痕產生的時序性或結構受損的具體細節，且事後拒絕提供詳細的鑑定數據與判定標準。

孫志文進一步質疑，在缺乏明確鑑定基準的情況下，災民無從得知自己是否具備申請中繼屋或修繕補助的資格。這種資訊不對等與程序草率，導致部分受災戶如光復鄉大華村受災戶曾華美，即便家園百廢待舉，仍僅能自力救濟購買二手物資，甚至在屋外搭帳篷過夜，遲遲等不到相關單位進場評估損失。

受災戶曾華美因房舍待修，在受損屋內搭起帳篷以維持災後克難生活。（圖／獨立特派員）

社會網絡遭切斷 部落文化需求缺位

重建工作不應僅止於物理空間的復原，更應包含社群網絡與心理韌性的修復。東華大學民族發展與社會工作學系副教授黃盈豪指出，目前的政策將「中繼安置」與「生活及心理重建」切分開來，過度偏重硬體與經濟補償，卻忽略了受災族群在文化與集體療癒上的需求。他強調，災民在安置過程中需要對話與處理創傷的空間，若安置計畫未能考量災民原有的宗教信仰與社交習性，將導致其心理健康惡化。

蘇建昌補充，對於具備宗教信仰的長輩而言，遠離原部落的中繼屋使其難以參與教會或廟宇活動，這種心靈歸屬感的斷裂是政府修繕經費無法補償的傷痛。在行政資源分配不均的現況下，阿陶莫部落展現了強大的民間自救能量，杜龍澄與巡守隊員主動走訪弱勢家戶，協助不識字或不懂申請流程的長輩填寫表格，並將中繼屋政策進行在地化的翻譯與解釋，避免長輩因誤解而放棄應有的權益。光復鄉阿陶莫部落受災戶巴阿姨提到，在巡守隊的協助下，他們雖然早已登記中繼屋，但對於何時能遷入、分配地點為何，仍處於資訊斷層的焦慮中。

府代表出席光復重建座談會，與受災居民溝通安置與修繕方案。（圖／獨立特派員）

環境風險難根除 堤防工程與安全感

最終，災民是否能安心回歸家園，取決於馬太鞍溪上游環境風險的根除。孫志文憂心指出，若堰塞湖上游的根本威脅未解決，災民即便舉債修繕家園，未來仍須面臨洪水再次沖毀一切的恐懼。對於長期居住在河道衝擊面的居民而言，環境治理的透明化與有效性是安居的首要前提。

針對河川整治現狀，花蓮砂石業者陳元文提供了產業觀點。陳元文分析，目前第九河川分署雖已在最短時間內補強了2,000多公尺的堤防工程，為光復鄉提供了初步的居住安全感，但這僅能應對一般的洪水威脅。面對上游尚未沖刷而下的龐大堰塞湖堆積量，現有的疏濬措施在極端氣候與大自然災害面前顯得微不足道。他強調，若中央政府不能投入更大規模的整治預算，單憑地方性的清淤工程，實難以徹底消除災民心中的居住恐懼。

馬太鞍溪重建工作已邁入關鍵期，政府除了經費挹注，更需要透過跨部會的專業協作，將同理心融入安置規劃，方能讓流浪的災民真正終結流離生活。