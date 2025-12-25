災後工作量暴增 花蓮公務員報到率跌破6成 擬補助交通留才

天災多，縣府祭出補助將通費用，盼能留住公務員留任服務。（王志偉攝）

政府每年穩定招募公務員，不過報考人數卻逐年降低，尤其花蓮近年接連遭遇重大天災，讓公務員壓力大工作量暴增，導致離職人員頻繁，有民代建議應研議提高年終獎勵誘因，留住人才。花蓮縣政府表示，已先規劃公務人員返鄉交通補助事項，明年1月起每月可補助一次台鐵自強號交通費，預算經縣議會審議通過即可正式施行。

花蓮近年接連遭受重大天然災害，去年的0403大地震以及近期光復地區堰塞湖潰壩事件，縣府公務人員承受龐大災後整備與復原工作量，也凸顯穩定人力的重要性。

廣告 廣告

根據縣府高普考試所需職缺與分配情形，113年提列缺額34人、分發19人、報到16人，分發率55.88％，報到率84.21％。隔年114年，提列缺額27人、分發14人、報到8人，分發率51.85％，報到率跌到57.14％。報到率不到6成，顯示人力補不起來。

曾任花蓮市長的縣議員魏嘉賢指出，0403地震後，花蓮對外交通不穩，最近光復堰塞湖洪災，又一次看到公務體系的辛苦與人力吃緊的現實。很多外地來的公務員，因交通不便、生活壓力大而選擇離開，也讓花蓮面臨了人才難留困境。

他向人事處提出建議，返鄉服務誘因制度化，讓願意回花蓮服務的青年、公職夥伴，有實質津貼與住宿補助，強調公務人員是花蓮運轉的骨幹，盼提高年終考績獎勵比例，讓這些在災後仍默默堅守崗位的基層公務人員，獲實質肯定，多管齊下吸引年輕人加入，留住人才。

縣府人事處認為，報到率大跌與交通仍有關係，為提升外縣市人才留在花蓮的意願，縣府訂定《花蓮縣政府及所屬各機關學校試行公務人員返鄉交通補助費注意事項》，明年起推出返鄉交通補助，只要設籍外縣市的編制內公務人員，每月補助1次返鄉台鐵自強號一般座位交通費，若需要轉乘則補助最近火車站的票價，希望減輕外縣市人員返鄉探親的經濟壓力。

人事處表示，這項計畫將等縣議會審議通過後正式上路，明年為試行，將視實際執行狀況、同仁回饋及人力需求滾動式檢討。除了交通補助，精神上的支持也很重要，縣府也提供心靈支持等計畫。

住在北部陳姓公務員，基層公務員薪水其實不多，每個月搭火車回家，來回一趟將近2000元，再加上租房子，都是一筆開銷，雖然每月只補助一趟交通費，不無小補，不過坦承，有機會仍希望回到北部家鄉服務。

更多中時新聞網報導

陶喆洛杉磯開唱 愕聞北捷事件

世界盃男籃資格賽》中華隊主場沒了 兩岸大戰到馬尼拉

菲皇家航空停飛長灘島 4000旅客受影響