災後廢棄物暫置場惹民怨 南市議員陳怡珍力促市府11月底清運完畢
台南市議員陳怡珍今（6）日於市議會質詢指出，台南於7月遭受丹娜絲風災重創，災後產生大量廢棄物。近日佳里區居民反映，風災後設於住宅區旁的廢棄物暫置場，長期造成揚塵與惡臭，嚴重影響生活品質，希望市府能在11月底前清運完畢。
居民指出，大型車輛頻繁進出導致塵土飛揚、孩童過敏惡化；而灑水抑塵後的積水更流入住家，造成環境惡化。民眾理解災後清理的重要性，但呼籲市府應重新檢討暫置場選址，勿長期設於民宅區內，並要求政府信守承諾，在期限內完成清運、恢復居民安寧。
陳怡珍並出示網友貼文，指出位於後壁區烏樹林的臨時堆置場「已堆成一座小山」，堆滿風災後的木頭、樹枝與磚瓦，情況誇張。她要求市府務必在11月底前完成鹽水、將軍、學甲、佳里、麻豆、下營等六處暫置場清運退場，並於年底前封閉烏樹林堆置場，將廢棄物破碎分選後去化，預計明年5月前歸還國防部土地。
此外，陳怡珍也指出，民眾反映一般住家石棉瓦通報清運需時長達一個月，呼籲環保局加快處理效率。
環保局長許仁澤回應，將依期限完成臨時堆置場清運並恢復原狀，並加強周邊居民生活環境維護。至於石棉瓦載運部分，因今年預算已用罄，將以明年預算支應，並向中央環境部爭取經費。
陳怡珍進一步指出，風災後清理工作繁重，更凸顯清潔隊員辛勞。然而，台南市清潔隊人力為六都最少，平均每名隊員須服務893人，不僅是六都最高，也高於兩年前的856人，全台排名第三。
她舉例，新北市環保局日前宣布投入5億元，自115年起4年內增聘227名清潔隊員、添購88輛清潔車，並提高健康檢查補助至5,000元，首創增列「肺部低劑量電腦斷層」檢查項目，以保障隊員健康。相較之下，台南清潔隊員平均服務人口數偏高，顯示工作負擔沉重。陳怡珍要求市府增編人力、添購車輛，並比照其他縣市，提供冰背心、風扇衣、防水衣等防護裝備，同時納入「肺部低劑量電腦斷層檢查」項目，維護隊員健康。
環保局長許仁澤表示，目前仍有6、70名清潔隊員缺額，上月甫完成招考，預計月底晉用。市府也將持續爭取相關福利，並與環境部、衛福部合作討論肺部低劑量電腦斷層檢查政策，台南市盼率先試辦，待中央補助定案後即刻上路。
