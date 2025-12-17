災後復原以居民為本 陳金德傾聽地方聲音 加速跨部會重建腳步

行政院設立「光復工作站」。（圖：行政院公共工程委員會提供）

▲行政院設立「光復工作站」。（圖：行政院公共工程委員會提供）

為落實馬太鞍溪堰塞湖災後復原與重建工作，行政院十六日設立「光復工作站」，作為中央深入地方、統籌協調的前進據點。行政院政務委員陳金德赴災區，實地走訪光復、萬榮及鳳林三鄉鎮的鄉長、村長及部落代表進行面對面溝通，他強調重建規劃「必須建立在居民的想法上」，並表示行政院將以公開、透明、有效率的方式推動相關工作，回應地方需求與民意期待。

光復工作站設於光復火車站出口旁，主要任務包括協調重建作業、列管執行進度、提供民眾諮詢與服務。初期由行政院工程會、原住民族委員會及東部聯合服務中心派員進駐，後續將增聘兩位在地人員強化團隊運作。工程會表示，工作站每日彙整工程推動情形，透過現地會勘與研商會議，即時掌握第一線狀況，同時每週召集經濟部、內政部、農業部、交通部等施工團隊，於工作站共同檢討重建進度，協力排除執行障礙，提升跨部會整合效能。

廣告 廣告

陳金德表示，光復工作站的設立，是災後復原工作的關鍵里程碑，中央必須深入在地，掌握重建第一線的狀況，讓整體策略與進度更加透明、具體。他指出，行政院不僅希望重建能夠加快腳步，更要確保做得「對」，做得「合適」，中央的角色，是支援與整合，但真正的復原規劃，必須來自居民的需求與生活現實。

除視察工作站設置狀況，陳金德也親自前往三個受災鄉鎮進行拜會，與鄉鎮首長及部落代表深入交換意見。他指出，行政院相當重視地方基層的意見與聲音，因此後續災後重建中央協調會報，將採擴大參與方式運作，原則上每季召開一次，並邀請花蓮縣政府、縣議會、三個鄉的鄉長及原民部落代表參與，讓地方能直接參與決策，確保政策方向與在地需求一致。此外，陳政委也與馬太鞍部落族人一起討論未來安全、美好、平安、韌性的馬太鞍願景，並前往光復鄉保安寺向佛祖上香祈福保佑族人平安順遂。

另，立法院於十六日三讀通過技師法第11條及第42條修正條文。本次修法修正歧視性文字，落實身心障礙者權利公約（CRPD）精神，並優化現行技師懲戒機制。

其重點包括，一、認定技師不能執行業務之方式：除刪除罹患精神疾病或身心狀況違常等歧視性文字外，定明有客觀事實認技師不能執行業務而限制技師執業資格之認定方式，並授權本會訂定認定機制；另增列受法院裁定開始清算程序尚未復權者不發給執業執照之情形。（修正條文第11條）

二、利害關係人不得直接報請技師懲戒：刪除利害關係人得直接報請技師懲戒之規定，並增設由相關主管機關或技師公會審核轉送機制，建立更為周妥之懲戒程序。（修正條文第42條）