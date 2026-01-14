災後復建完成 暖暖興隆街今午後有條件通行

暖暖區興隆街邊坡坍塌災後復建第一階段防落石工程完工，1/15下午5時起，採單線雙向有條件通行。（記者鄭紫薇翻攝）

▲暖暖區興隆街邊坡坍塌災後復建第一階段防落石工程完工，1/15下午5時起，採單線雙向有條件通行。（記者鄭紫薇翻攝）

去年11月暖暖區興隆街發生邊坡坍塌事件，基隆市政府工務處隨即啟動災後復建作業，第一階段落石防護工程已如期完成，興隆街將於今（15）日下午5時起，採單線雙向方式有條件恢復通行。

工務處土木工程科科長張佑竹表示，第一階段工程於道路側完成防落石柵設置，作為即時防護設施，以降低邊坡落石對道路通行安全的影響，並兼顧民眾基本通行需求。不過，因邊坡上方仍需持續進行整治作業，因此現階段只能維持單線雙向通行管制。

廣告 廣告

工務處指出，後續整治期間，將於工區前後安排義交人員協助交通引導與安全維護，並持續進行邊坡安全防護作業；第二階段防護工程將視天候情形，預計最快於今年5月完成整體施工。後續施工期間，將依工程進度及專業評估結果，滾動式調整交通管制措施。

工務處提醒用路人，行經該路段時，務必減速慢行，配合義交人員引導及現場交通管制，另相關通行資訊，該處也會即時對外公告。