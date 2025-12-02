災後復建表現優異 投縣榮獲「金安獎」地方機關組佳作

南投縣政府在一一二年杜蘇芮及卡努颱風災害復建工程中，展現卓越的工程管理、職業安全衛生與施工品質，榮獲勞動部「推動職業安全衛生優良工程金安獎」地方機關組佳作，肯定實至名歸。

該得獎工程為仁愛鄉投85線7K+956「平靜橋復建工程」。一一二年卡努颱風重創平靜橋，造成右岸路基大規模崩坍，靜觀部落對外唯一聯絡道路中斷，部落一度陷入孤立。南投縣政府迅速搶通便道後，考量原橋址緊鄰不穩定邊坡及嚴重沖刷區，耐久性與安全性不足，遂爭取行政院公共工程委員會災修補助，改址新建鋼構橋梁，徹底解決潛在風險。

南投縣政府工務處長張弘岳日前代表縣府北上受獎，接受勞動部長洪申翰親自表揚。金安獎素有營造業職業安全衛生最高榮譽之稱，南投縣能在全國眾多參選工程中脫穎而出，充分展現縣府在災後重建過程對「避災、防災」及「確保部落生命線」的高度重視。

南投縣政府表示，積極參與金安獎不僅是對工程團隊的肯定，更能激勵所有參與營造人員持續落實安全管理、提升施工安全文化，未來將持續以「零重大職災、零告發、零事故」為目標，尊重生命、嚴守法規，為民眾打造安全健康的公共工程環境。南投縣以實際行動證明，即使面對極端氣候挑戰，仍能兼顧速度、品質與安全，樹立災後重建的典範。