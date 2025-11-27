災後急性壓力反應屬正常 多於四週未改善應尋求專業協助

編譯莊佳芳／綜合報導

香港大埔宏福苑26日發生嚴重火災，大樓燃燒的畫面怵目驚心，相關照片及影片在社群網路上瘋傳，有心理專業團體提醒，無論是受災居民、救援志願者，甚至僅是目睹災難的民眾，都可能在短期內出現急性壓力反應包括失眠、焦慮等，這些均屬正常反應。多數症狀會在兩天至四週內逐漸緩解，但若超過一個月仍無改善，建議尋求專業協助。同時，過度接觸災難畫面可能引發「二次創傷」，尤其對倖存者、目擊者與曾遭逢類似事件的人影響更深。

廣告 廣告

急性症狀在四週內緩解

香港心理學會輔導心理學部（DCoP）於在社群發文表示，個人或群體在經歷，或是目睹重大災害事件後，可能會產生急性壓力反應，包含易怒、對原本喜愛的事物失去興趣、對未來失去信心、逃避任何勾起與事件相關的事物等。

根據每個人的狀況不同，可能會出現焦慮、恐懼、失眠等症狀。DCoP強調，這些都是正常的心理反應，並不代表罹患精神疾病。DCoP表示，急性症狀會在兩天到四週內逐漸緩解，但如果症狀超過一個月仍未改善，就建議尋求專業諮商協助。

DCoP指出，每個人可能出現的急性壓力反應可能不同，不論是受災戶還是救助的志願者，都可能出現。該會建議，避免過度接觸可能影響自身感受的畫面或場景，也建議出現心理狀況的人可以尋求親友的關心，適時地抒發情緒。

專家表示，就算僅是目睹災難，也可能在短期內出現急性壓力反應包括焦慮等，但這屬正常反應。（示意圖／PIXABAY）

過度轉傳災難畫面恐引起二次創傷

《明報》報導，DCoP呼籲，民眾要注意相關訊息或是畫面的傳播，因為反覆接觸災難畫面，可能會引發第二次心理創傷，特別是倖存者、目擊者，以及曾遭遇類似經歷的人，都有機會加劇情緒困擾。

DCoP表示，如果出現創傷後壓力症候群（PTSD）徵兆，如不自覺回憶災難畫面、做惡夢或產生閃回（flashback）、持續逃避相關的思想、感受或地點，以及持續負面情緒、對活動失去興趣、與他人疏離等，就建議尋求專業協助。

《明報》也提供了情緒支援熱線，在香港的民眾若有需要，可致電以下機構：

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線: 2353 0029

撒瑪利亞會（多語種言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

更多三立新聞網報導

港大火猶如倫敦格倫菲爾案翻版 專家：易燃覆層與高樓層成關鍵

香港大火陰影！MAMA照常舉辦「2關鍵重點曝」多組大咖藝人已飛抵香港

台灣最嚴重火災1／撫遠街遭火舌吞噬！整棟住宅因1物被炸穿 釀33人死亡

不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來

