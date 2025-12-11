災後暴露兒少陪伴斷層 民團培育熟齡老師解孤單

（中央社記者吳欣紜台北11日電）馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復，7所學校停課多日，暴露兒少「陪伴斷層」問題，民間團體培育熟齡者跨入兒少陪伴領域，不但創造高齡就業機會，也讓兒少獲得陪伴不孤單。

花蓮光復地區9月因馬太鞍堰塞湖溢流重創，許多家庭在重建與生計中斷的壓力下，使孩子落入學習停擺與情緒無人承接的「雙重空窗」，基督教芥菜種會安排陪伴老師到災區，陪伴當地兒少，災後至今已經累計陪伴超過139人次。

光復災後暴露「陪伴教育」的重要，基督教芥菜種會今天舉辦「SEED TO SEE 陪伴教育」啟動記者會，宣布2026年將陪伴老師模式推展至全台，盼能回應偏鄉與弱勢社區長期存在的兒少「陪伴斷層」。

基督教芥菜種會表示，災後許多孩子在停課、撤離安置與長時間獨處之間反覆擺盪，台灣兒童青少年精神醫學會也指出，兒少在重大壓力事件後常出現焦慮、退縮與專注力下降等「延遲性情緒反應」，而穩定的大人陪伴，是減少創傷影響最關鍵的保護因子。

花蓮光復馬太鞍教會牧師楊阿華更指出，災後安置所中「孩子臉上幾乎看不見笑容」，許多部落家庭的困境是大人因生計與壓力無暇陪伴、也沒有學過如何陪伴，長期缺乏親子對話使情緒與學習問題逐漸堆疊。

楊阿華說，這並非災後才出現的現象，而是人口外移、照顧力薄弱社區長期存在的結構性問題，但當芥菜種會陪伴老師進入後，「孩子的表情和整個人都明顯不同」。

在各社區投入陪伴教育的熟齡者中，62歲的丁若霓是其中一例，丁若霓原本是長照居服員，後來不幸因腰部受傷被迫休息，偶然接觸到芥菜種會師培課程跨入兒少陪伴領域，如今已經是社子島據點帶領積木與STEAM課程、小孩眼中的「布丁老師」。

丁若霓分享，自己擔任長照居服員是因為長者給的回饋讓她深愛這份工作，如今再成為布丁老師，也讓她明白「孩子也需要被關心」，謝謝這些小朋友給她再次出發的力量，讓她重新發光。

芥菜種會表示，「陪伴斷層」正逐漸擴大，成為偏鄉教育不平等與兒少心理風險上升的關鍵因素，顯示推動系統化「陪伴教育」模式的迫切性，推動陪伴教育不僅能同時回應兒少的情緒與學習需求，也為熟齡和社區需要者創造具尊嚴的工作機會。

芥菜種會表示，災後重建不僅是修復房屋，更是補回孩子生命中「有人陪著長大」的安全感，未來將持續擴大據點、強化師資，推動陪伴成為可複製、可永續的教育支持模式。（編輯：李亨山）1141211