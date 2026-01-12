災後百日圍爐暖光復 芥菜種會伴脆弱家庭走長路

芥菜種會在光復災區設有據點，讓孩子有安全去處，使家長能安心整頓家園。（圖：芥菜種會提供）

去年九月馬太鞍溪堰塞湖潰堤洪災重創花蓮光復鄉。時隔三個多月，外界關注漸褪，但受災家庭仍深陷經濟與家園重建的雙重壓力。基督教芥菜種會持續駐點協助，並於10日晚間在光復高職舉辦「用愛串聯全台」首場新春圍爐，邀請165戶受災家庭、在地夥伴，超過500人共聚50桌，以團圓飯為復原之路注入暖流。

芥菜種會執行長李肇家指出，光復鄉原就存在獨老、單親、隔代教養等高脆弱家庭結構，災害更劇其壓力。在此舉辦首場圍爐，是希望讓家庭與服務夥伴能坐下共餐，重建支持連結，積蓄前行力量。

李肇家說明，災後該會立即啟動「三福助人網」，投入急難救助與家園修繕。目前已完成57戶評估，其中29戶竣工，28戶施工中。他強調，中長期重建階段，家庭面臨收入中斷與生活失序的嚴峻挑戰，若缺乏持續支持，復原可能僅止於表面。因此，芥菜種會設立社區據點，透過兒少課後陪伴、照顧者支持及生計規劃，致力「扶立」家庭恢復基本生活秩序。

這場圍爐對在地青年陳欣敏意義非凡。她親歷洪災受困，獲救後因見證芥菜種會從救災到重建的不離不棄，決定以社工專業加入團隊。她說，當外界目光離開，還有團隊願意留下同行，才是復原能否持續的關鍵。她表示，據點讓孩子有安全去處，使家長能安心整頓家園；同時透過訪視、舒壓課程與培力，緩解照顧者壓力，並規劃以工「帶振」機會，協助家庭恢復經濟自主。

災後重建的完成，不在工程結束，而在家庭生活是否重歸穩定。芥菜種會今年將於全台舉辦17場新春圍爐，串聯支持脆弱家庭，並籲請社會大眾持續捐款，讓仍在復原路上的家庭，感受溫暖，獲得力量。更多資訊請至：https://lihi.cc/uZxid。（梁國榮報導）