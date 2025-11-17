災後百業待舉！花蓮議員促普發現金救經濟 徐榛蔚：要有法源

民進黨花蓮縣議員胡仁順今天在定期大會總質詢時，喊話縣府應普發現金或振興券刺激縣內經濟。（羅亦晽攝）

花蓮縣長徐榛蔚強調，普發現金或消費券應要有法源依據。（羅亦晽攝）

花蓮歷經去年0403強震、今年0923光復洪災，縣內經濟蕭條不已，民進黨縣議員今天再提用明年《財政收支劃分法》新增的預算，普發現金或消費券幫助產業復甦。縣長徐榛蔚表示，普發現金或消費券要有法源依據，且《財劃法》通過後花蓮增加的預算有限，將透過社會福利政策幫鄉親節省荷包投入其他消費。

民進黨議員胡仁順今天在定期大會總質詢時提到，花蓮這幾年觀光雪崩式滑落，各行各業百廢待舉，已經快變成「關」光大線，短期內要透過大量補助救觀光也很難實現，加上縣府明年度增加的社會福利政策也無法讓各行各業受益，凸顯預算總是放錯地方。

他說，依縣政府公務體系現有量能，無法妥善運用明年度因《財劃法》增加的預算，加上重大災害工程執行率不到4成，認為不如把這些多出的預算比照去年發放振興券，普發現金或消費券給每一位縣民促進縣內經濟。

對此，縣長徐榛蔚表示，無論是普發現金或是消費券，都要有法源依據，這次中央普發現金是因「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，才能把超徵的稅還稅於民，繁榮全國的經濟，強調「有法律案後才有預算案」。

她說，財劃通過後，花蓮雖增加148億，但會直接被扣掉一般性補助跟計畫性共約102億，所以剩下40幾億，這些經費將用在增加基礎建設或其他政策。

徐榛蔚還說，先前報告花蓮縣明年度預算時，有提及將補助65歲以上長者健保費、裝設假牙等社會福利措施，或國中小學乃至於高中營養午餐免費等政策，縣府透過祭出福利政策幫鄉親節省荷包進行其他的消費。

