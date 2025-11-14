災後的蘇澳 靜思精舍師父關懷法親

慈濟援助行動，還持續當中，今天下午有4位，花蓮靜思精舍師父帶來祝福，逐一拜訪受災法親，另一頭勘災小組，也持續在災區，瞭解受災鄉親需求，同時供應全天候熱食，清掃部分，則是聚集來自台北、宜蘭地區的志工，發動多條路線，針對弱勢家庭、獨居長者清掃，這幾天下來，他們是邊打掃，邊傾聽民眾需求，累積下來，共提報23戶需要幫忙的民眾，目前清掃都還在持續當中。

兄弟雙框慰問信看著住家門口，堆滿泡水的物品，對長期租屋的ㄧ家五口來說，是苦不堪言。這些搬出來的，幾乎都是他們，全部的家當，下一步該怎麼走？還不知道。住戶 葉女士：「丟了20幾包那種 ，類似那個布袋，就丟了20幾包了，我們房東剛好是慈濟的志工，我們真的沒辦法了，要不然只有我們2個人的人力，可能一個月也可能用不完，對啊 因為裡面真的很髒，那個泥也很厚。」

這裡的屋主，正是慈濟志工，徐杉寶、林素玉夫妻倆，這回遇上淹水，希望能幫助葉女士，度過難關。慈濟志工 徐杉寶：「打零工的 家裡又有三個孩子，經濟情況也不怎麼好，所以說我師姊(林素玉)說，事後是不是提報，現在他又沒有在工作。」

蘇澳地區，擺脫前幾天，無電可用的窘境，志工們更馬不停蹄，協助獨居長者、弱勢家庭打掃。花蓮靜思精舍師父，也特別帶來祝福，逐一送到受災法親家中。靜思精舍 德昕法師：「看看大家是否平安了，那希望家園能早日能夠恢復，讓大家都能夠恢復日常的生活，最主要也是上人的關懷，還有全球慈濟人的一分的祝福。」

「順順利利的 沒問題，也祝福爸爸媽媽 身體健康。」

趕緊恢復正常生活，或許就是現在蘇澳居民，最大的盼望。

