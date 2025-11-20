「災後第 56 天，超人也會累」！大馬村長病倒開刀 4萬網友加油集氣

大馬村長王梓安積勞成疾，所幸手術後狀況趨於穩定。 圖：翻攝自王湘惠Thread

[Newtalk新聞] 今年9月馬太鞍溪堰塞湖溢流導致花蓮光復鄉遭重創，其中大馬村在村長王梓安帶領下第一時間撤離，成功讓全村無人傷亡，被稱為「超人村長」，但經過多日救災以及鳳凰颱風又帶來豪雨，最終王梓安積勞成疾病倒，女兒王湘惠19日透過臉書發文透露王梓安住院手術近況，尋求外界的集氣，上萬名網友湧入加油。

大馬村長王梓安的女兒、前中華女足代表隊隊長王湘惠昨日在社群平台發文，災後第56天王梓安因為過度操勞開始發燒，發炎指數往上升「我真的懂爸爸撐著，未曾好好休息，那份疲憊有多深。」並直言「災後第 56 天，超人也會累」。

貼文一出，大批網友紛紛湧入留言打氣，「祈求他手術順利，早日恢復健康。」、「老天會保佑好人！妳父親在我心目中，是真正的超人英雄！救了大馬村！身為台灣人，我謝謝他！他絕對是令孩子驕傲的父親」、「王村長加油，超喜歡你的，一切都會順利的」。

據王湘惠說法，王梓安是肝臟發炎，目前已經順利動完手術，後續還要繼續做追蹤，大馬村事務暫時交由村幹事代理。同時王湘惠特別感謝昨日發文後湧入加油打氣的網友「很感動大家都很關心我爸爸。」

