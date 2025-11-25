災後身心關懷行動 醫療隊前進光復鄉

光復鄉馬太鞍堰塞湖洪災，儘管洪水退去，但災民心裡的恐懼，帶來睡眠障礙、食慾不振等影響。花蓮門諾醫療團隊， 啟動「災後身心關懷行動」，走訪大馬與大平村，透過社工篩選情緒壓力偏高個案，主動登門關懷，期盼適時給予受災鄉親安撫、建議，協助導入專業醫療，不讓恐懼持續影響生活。

光復鄉居民. 陳女士：「水到這裡，(水到那裡喔)，對啊 我淹滅了啊，妳看 我的高度，(那妳那天呢)，(妳那天在哪裡)，我騎著一台電摩 逃跑。」

陳女士回想起那夜的洪流，仍心有餘悸。雖然命保住了，但家當都被沖走。

光復鄉居民 陳女士：「有圍牆 全部沖掉，大門也沖掉，(本來是圍牆 草皮 花園這樣子)，對 都沖了，然後 車子沖了兩台，摩托車 也兩台也沖走了這樣，(現在 會想起當天的狀況)，會啊 會害怕啊。」

花蓮門諾醫院醫療團隊啟動災後身心關懷行動，走進光復鄉大馬村、大平村，針對情緒壓力偏高的個案，主動登門。

門諾壽豐分院精神醫學系主任 鍾德：「這幾天狀況還好嗎，因為看起來那一天，那個社工有訪視妳，那時候感覺好像，情緒好像比較激動。」

另一位曾女士談起那天，災後仍充滿恐懼，現在三餐沒什麼胃口。

光復鄉居民 曾女士：「水 就是從那裡，這樣流到這個國小後面，然後才到部落來的，我們就在那裡，開始打電話給小孩 我們家沒了。」

「特別來關心妳的狀況，妳最近吃飯胃口變得還好嗎，沒有關係 配辣椒就好了。」

門諾壽豐分院精神醫學系主任 鍾德：「反覆的惡夢出現，然後半夜驚醒，然後 食欲受到影響，無時無刻都處在一個，驚慌 失措 恐懼的狀態，就表示這個問題可能是需要處理的。」

門諾醫療團隊靜靜傾聽，認為症狀都為急性創傷壓力反應，期盼適時給予受災鄉親安撫，並及時導入專業醫療協助。

門諾壽豐分院精神醫學系主任 鍾德：「如果妳周圍的朋友都有這樣的狀況，也都在這兩個村的話，我們都可以幫忙的。」

