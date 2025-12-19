災後近三個月仍未到位 光復鄉 1,500 人連署籲縣府編列重建預算

【警政時報 趙靜姸／花蓮報導】花蓮縣光復鄉 20 多位鄉親代表今（ 19）日上午約 10 時前往花蓮縣議會，親自遞交由約 1,500 位鄉民連署的陳情書，向縣議會議長張峻表達災後重建與補償的迫切心聲，期盼透過議會的監督力量，要求縣政府儘速編列相關預算，協助災民重返正常生活。

張峻（左三）接下20 多位鄉親代表親自遞交的 約 1,500 位鄉民連署的陳情書。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

陳情鄉親代表蔡月嬌表示，光復鄉重大災情發生至今已將近三個月，這段期間，許多受災家庭幾乎仰賴來自全國各地的善心人士、志工團體與民間朋友伸出援手，才能逐步清理家園、勉力撐過最艱困的日子。她對長期關心光復鄉的各界表達由衷感謝，但也直言，民間愛心終究無法取代政府應負起的責任。

蔡月嬌指出，災民現在最需要的，並非長期排隊領取物資或便當，而是能夠重新工作、自力更生、恢復正常生活。「我們要的是尊嚴，不是長期依賴。」她強調，許多家庭在災害中損失了生財器具、工作設備與交通工具，沒有器具就無法工作，沒有交通工具也難以維持基本生活，若這些實際災損無法獲得補償，災後重建將難以真正向前推進。

她進一步說明，這份由約 1,500 位鄉民共同連署的陳情書，並非情緒性的抗議，也不是製造對立，而是一份沉重的民意託付，希望透過議會的監督機制，讓災民的聲音能真正被縣政府聽見，並轉化為具體行動。

議長張峻在接下陳情書後表示，這是一份不容忽視的民意，縣議會有責任站在災民立場，持續強力監督縣政府。他強調，災後重建不能只靠民間苦撐，政府必須扛起應有責任，該編列的預算就要編列，該給予的補償就必須到位，不能再讓災民長期處於等待與不安之中。

張峻（右前）呼籲縣政府應傾聽災民最真實的聲音，儘速完成相關預算編列與補償機制，協助災區家庭重建生活。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

張峻也呼籲縣政府應傾聽災民最真實的聲音，儘速完成相關預算編列與補償機制，協助災區家庭重建生活，讓鄉親能夠安心過日子。

陳情鄉親最後也向縣府喊話，希望徐縣長能真正走進災區、聽見災民的處境，為受災家庭找出一條出路，而不是讓災民持續承受不確定與煎熬。災後重建不是口號，而是攸關每一個家庭生計與尊嚴的現實課題。

