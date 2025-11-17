災後返校 花蓮三校17日正式復課

花蓮縣教育處提供安心輔導啟動

花蓮縣立明利國小、長橋國小及萬榮國中，因所在區域受鳳凰颱風侵襲與馬太鞍溪溢流影響，已停課一週，今（17）日恢復上課，花蓮縣政府教育處表示，校園環境已清消完畢，各項學習用品也為學生備齊，希望讓學生儘快恢復正常作息。

三校自11月11日起停班停課後，在確定校園安全無虞後，今（17）日師生返校復課。花蓮縣政府教育處表示，各校已備妥學生所需各項學習用品，若學生需遠距教學，教網中心也提供必要的網路通訊設備，同時，花蓮縣學生輔導諮商中心也全面進駐學校，進行安心減壓輔導工作，未來，會持續協助學校並關懷學生的需求，確保每一位師生都能在安全、安心的環境中學習。