災後送暖！亞尼活力捐車助「一粒麥子基金會」支援長照服務

▲亞尼活力捐贈一粒麥子基金會一輛社區服務車，讓偏鄉長者可以吃到熱騰騰的餐食。

【記者 郭夢迪／台北 報導】近日花蓮光復鄉受災嚴重，許多家庭面臨生活困境。長期投入長者居家服務等長期照顧服務的「一粒麥子基金會」，這次災情中多輛服務車輛受損，使居服個案訪視、送餐等工作一度中斷。

為了讓關懷延續，健康保健食品品牌「亞尼活力」以實際行動支持，捐贈一台全新社區服務車予「一粒麥子基金會」，使其能在災後快速恢復服務量能，持續守護弱勢長輩。

持續送餐—守護長輩的日常

基金會多年來深入地方，為獨居、行動不便或生活困難的長輩提供送餐服務。送的不僅是熱騰騰的餐食，更是情感上的陪伴與生活的安全感。災後雖道路受損，送餐志工仍盡力維持服務，提著餐盒、步行穿梭的身影，成為災後花蓮最令人動容的畫面。然而，服務車損壞讓送餐路線無法正常運作。亞尼活力在得知情況後，第一時間與基金會聯繫，希望協助盡快恢復服務。

多功能服務車啟程—走進每個需要的家庭

社區服務車也將投入「居家服務個案訪視」工作。居家服務個案訪視與送餐同等重要，是基金會掌握長輩身心狀況、提供協助的關鍵。新服務車的加入，讓訪視工作能更及時、更安全，也提升送餐志工與居服督導的服務效率。

▲因為有亞尼活力的幫忙，讓居服督導的居家個案訪視工作更及時、安全。

在災後的花蓮光復街頭，服務車上承載的是志工與居服團隊的關懷、陪伴與對社區的承諾。亞尼活力期盼這份支持，能協助「一粒麥子基金會」在長者照護、送餐與訪視工作上更加順利。「這不只是一台服務車，更是連結長者照護與社區支持的重要橋樑。」這份溫暖，也將繼續在花蓮延續。更多資訊可至：亞尼活力專業保健食品 https://www.yannigo.com/zt/yannigo/（照片／亞尼活力提供）