災後送暖 創世攜手各界助花蓮植物人家庭

▲沈嶸捐贈10萬助創世建花蓮新院。

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】九月馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，吞噬了許多人的家園，創世服務個案的家園也遭沖毀，創世立即啟動四階段救災行動：

一、立即前往探視受災個案，提供身體照顧、送上緊急物資。

二、組成救災團隊，協助案家清理淤泥。

三、社工給予心理支持與陪伴，並連結資源，提供生活照顧物資。

四、募集照顧設備及輔具，協助安置及重建家園，持續服務。

▲創世不畏艱難挺進案家清淤泥。

受災個案暫時安置於醫院與機構，雖安全無虞，但家園滿目瘡痍，輔具損毀無法使用，未受災的家庭，生活也受衝擊。創世社工除提供心理支持，緩和焦慮緊繃的情緒，評估後續照顧需求，並連結各界資源，提供電動床、氣墊床、輪椅、尿布、看護墊等輔具及物資，及協助緊急安置。

花蓮地區醫療與照護資源相對匱乏，又頻受天災威脅，弱勢家庭更顯艱辛。天雖無情，但人間有愛，感謝天麗生技、禾繕基金會、建國工程、命理師沈嶸老師等，捐助災民輔具、設備，及花蓮新院工程經費，為植物人家庭注入希望，也盼為偏鄉弱勢打造一個溫暖、安全的堡壘。

▲創世花蓮新院目前進行基礎版工程階段。

創世基金會自2013年起於花蓮地區展開服務，目前提供130位植物人、近似植物人與重度失智症者到宅服務。然而，當地有1,061位重度失能者亟需救助。為紓解長照家庭的巨大壓力與困境，創世正積極籌建花蓮安養院，已於今年開工動土，現正進行基礎版工程階段，預計2027年完工後將可服務90床，真正落實「在地安養」理念。建院之路漫長，所需經費龐大，盼各界共同響應，一人一力助建院，為東部地區植物人家庭建構一個安心、有尊嚴的未來。愛心專線：(02)2835-7700分機114院望小組。（照片記者劉瑞娜翻攝）