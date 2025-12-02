災後重建條例預算三讀 台灣韜略學會： 地方被排除決策外

立法院今日三讀通過馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算270億案，象徵重建工程正式全面啟動。台灣韜略學會指出，重建才剛開始，工程外包主導、地方被排除在決策之外等結構性問題，卻已經全面浮現，令人高度憂心。

台灣韜略學會秘書長陳嘉霖表示，目前地方反映最強烈的，不只是未來住宅問題，更包括河堤、中繼屋等重大工程的決策過程，災民長期被蒙在鼓裡，從未真正參與討論，卻必須直接承擔後果。相關工程如何設計、風險如何評估、是否影響部落生活與生計，地方至今無從得知。

他指出，重建至今仍由工程專業全面壟斷決策權，在中央層級，重建協調體系唯一的幕僚單位為公共工程委員會，導致所有問題都被轉譯為結構安全、工法效率與工程進度，地方生活需求、文化條件、部落治理與地方知識，持續被排除在制度之外。

學會指出，中繼屋不符合災民實際生活需求的問題已屢遭反映。高齡者照顧、家庭結構、生計空間、部落互助網絡等關鍵條件，皆未納入制度性設計，使災民「有屋可住，卻難以安身」，形成二次傷害。

今天災民再次北上至行政院陳情並召開記者會，反映地方在重建決策中持續失語、被動接受工程安排的困境。台灣韜略學會指出，若一個重建制度必須讓災民不斷上街、靠記者會才能被聽見，這正是制度嚴重失靈的明確警訊。

在國際制度對照上，學會也指出，美國國家災後復原框架（NDRF）早已明確將「社區共同參與」列為災後復原的核心原則，要求政府、民間組織、產業部門與居民共同參與決策，確保復原真正回應受災者多元生活需求。反觀台灣，至今仍由工程體系獨占治理，明顯與國際災後治理主流脫節。

對此，台灣韜略學會提出三項明確主張：一、所有重大工程與重建規劃，必須立即納入地方與災民的實質決策參與，而非事後告知。二、重建治理必須由「工程知識主導」，轉向「地方知識為核心、專業為輔助」。三、制度上應全面導入「自主重建」機制，讓地方成為重建的行動者，而非被動被安置者。

學會強調，災後重建若持續被鎖死在工程外包體系內，只會不斷複製更多衝突與不信任。馬太鞍溪流域的重建，不只是單一工程問題，而是台灣能否真正走出「工程主導、地方失語」災後治理模式的關鍵轉折點。

