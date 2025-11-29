災後關懷善循環不間斷 民進黨南市黨部發行刊物感謝各界

民進黨台南市黨部繼今年初「臺南本土種」發刊後，年底再度發行第二集，延續發刊精神，持續用圖文印刷溫度，開拓民主首都廣度。 圖：民進黨台南市黨部提供

[Newtalk新聞] 民進黨台南市黨部繼今年初「臺南本土種」發刊後，今年底再度發行第二集，延續發刊精神，持續用圖文印刷溫度，開拓民主首都廣度。此次更聚焦在台灣良善的公民社會精神，為救災復原、觀光振興，留下紀錄，不僅感謝各界對台南的馳援，紀錄花蓮光復救災，爬梳曾文溪改道歷史，也用在地觀點，進一步反思環境議題。希望大家一起關心、熱愛台南。

民進黨台南市黨部主委郭國文說明，原本規劃做半年刊，讓大家更認識台南，邀請大家一起參與，如同種子般，投入民主首都，用出芽、釘根的概念，投入公共事務場域。但今年因為風災、雨災，台南、花蓮經歷百年大災，我們不僅實際投入救災，也因為種種機緣，連結台灣各地社會力，一起為災民付出，讓善能夠循環，市黨部也到花蓮加入救災行列。選擇在年末進行發表，不僅是回顧，也是感謝。更重要的是，觀察這段期間公民社會多所付出，「良善」已是我們共同的語言。

郭國文不僅針對刊物內容介紹，希望災後關懷要持續，黨部、黨公職服務公益化不間斷，也期盼大家能相約到台南觀光旅遊，台南人會像冬日暖陽，用感謝的心，熱情招待大家。另外針對環境議題，台南多所受到輿論影響，郭國文以立委角度說明修法進度，並且表示，防災韌性與環境永續，都是熱愛台南的人，持續投入公共事務的初衷，需要更多人加入，讓台南更有力量。

針對近期黨內初選，有人質疑黨部中立，也有人對國民黨介入民進黨初選提出事證。郭國文認為，多點善良，多點關懷，是目前我們應該要做的事情。當前國民黨不僅罔顧民意與紅統勢力靠攏，地方黨公職明暗示遊走灰色地帶介入本黨初選，也在能源與環境議題上潑髒水，引發不必要的恐慌，甚至在風災雨災時，也罕見投入救災行列。呼籲國民黨多點溫暖，少點算計，收起口水，揮灑汗水，一起成為台南進步的助力，而不是推拖拉阻力。

